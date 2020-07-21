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В США для разгона протестующих направят сотрудников федеральных сил правопорядка

21.07.2020 15:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. Для усмирения протестующих в крупные американские города направят сотрудников федеральных сил правопорядка. В частности, речь идет о Чикаго, Нью-Йорке и Филадельфии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди целей федералов в том числе пресечь незаконную продажу оружия в городах.

В США для разгона протестующих направят сотрудников федеральных сил правопорядка

О намерении задействовать федеральные силы в борьбе с разгулом преступности и беспорядков ранее заявил американский лидер.

Трамп: если город или штат отказываются предпринимать действия, необходимые для защиты, я разверну ВС США и решу проблему за них

В США для разгона протестующих направят сотрудников федеральных сил правопорядка

Сотрудники уже работают в Портленде, где протесты и погромы продолжаются несколько недель. Однако взять ситуацию под контроль пока не удается. Демонстранты сносят статуи, а также вступают в стычки с правоохранителями. В ответ стражи порядка вынуждены применять слезоточивый газ. Десятки человек задержаны.

Люди в материале: Дональд Трамп

 
 
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Новости США. Для усмирения протестующих в крупные американские города направят сотрудников федеральных сил правопорядка. В частности, речь идет о Чикаго,...
 
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