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В США для разгона протестующих направят сотрудников федеральных сил правопорядка
Источник материала: СТВ
Новости США. Для усмирения протестующих в крупные американские города направят сотрудников федеральных сил правопорядка. В частности, речь идет о Чикаго, Нью-Йорке и Филадельфии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О намерении задействовать федеральные силы в борьбе с разгулом преступности и беспорядков ранее заявил американский лидер.
Сотрудники уже работают в Портленде, где протесты и погромы продолжаются несколько недель. Однако взять ситуацию под контроль пока не удается. Демонстранты сносят статуи, а также вступают в стычки с правоохранителями. В ответ стражи порядка вынуждены применять слезоточивый газ. Десятки человек задержаны.
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Новости США. Для усмирения протестующих в крупные американские города направят сотрудников федеральных сил правопорядка. В частности, речь идет о Чикаго,...
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