В США для разгона протестующих направят сотрудников федеральных сил правопорядка

Источник материала: СТВ

Новости США. Для усмирения протестующих в крупные американские города направят сотрудников федеральных сил правопорядка. В частности, речь идет о Чикаго, Нью-Йорке и Филадельфии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди целей федералов в том числе пресечь незаконную продажу оружия в городах.





О намерении задействовать федеральные силы в борьбе с разгулом преступности и беспорядков ранее заявил американский лидер.

Трамп: если город или штат отказываются предпринимать действия, необходимые для защиты, я разверну ВС США и решу проблему за них





Сотрудники уже работают в Портленде, где протесты и погромы продолжаются несколько недель. Однако взять ситуацию под контроль пока не удается. Демонстранты сносят статуи, а также вступают в стычки с правоохранителями. В ответ стражи порядка вынуждены применять слезоточивый газ. Десятки человек задержаны.