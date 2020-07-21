ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Экспресс-тест на коронавирус с 21 июля можно сделать в любой поликлинике Гомеля

21.07.2020 — Разное | Mlife  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mlife

Напомним, с 13 июля в Гомеле все желающие независимо от места жительства могли выполнить экспресс-тестирование на COVID-19 (забор крови из вены). 
Однако спустя три дня гомельчане стали жаловаться что обещанные экспресс-тесты больше не делают. В центральной городской поликлинике объяснили — процедура оказалась такой востребованной, что тысяча приобретенных тестов закончилась буквально за три дня. 

И вот с сегодняшнего дня тесты снова будут доступны. Платное экспресс-тестирование можно будет сделать как в Гомельской центральной городской поликлинике (улица Юбилейная, 7-а), так и в медучреждении по месту жительства. Стоимость процедуры 18 рублей 12 копеек. 

Дополнительную информацию уточняйте в территориальных медучреждениях и по телефонам Гомельской центральной городской поликлиники: 53−06−34 (касса), 53−06−45 (регистратура). 
 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Исчезнувшие за три дня экспресс-тесты для диагностики коронавирусной инфекции вновь поступили в Гомельскую центральную городскую поликлинику, сообщает газета...
 
Новости дня
Новости разные
 
Правозащитники: за 14 и 15 июля в стране задержали минимум 420 человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
21.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика