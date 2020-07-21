Лукашенко: Небогато живут люди, но мы знаем, как жить, и живем на своей земле

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Социально ориентированная политика, которая проводится в Беларуси на протяжении последних десятилетий, дает свои результаты. Об этом заявил на встрече с активом Гомельской области президент республики Александр Лукашенко, передает БЕЛТА .

Среди главных достижений белорусский лидер назвал возможность жить на своей земле и самостоятельно определять свою судьбу. «Мы смотрели на развитие своей экономики, промышленности, давали возможность нашим людям заработать. Небогато живут люди, и вы небогатые, вы не олигархи. Но мы знаем, как жить, и мы живем на своей земле», – подчеркнул Лукашенко.

«Если бы мы такую политику, мы ее по-научному называем социально ориентированной, народную не проводили, нас бы сегодня в этом зале не было. Проводили бы здесь совещания и собрания другие люди, если бы еще такой уютный зал удалось сохранить. Жили бы у черта на куличках, как это было всегда, нас бы одевали в лапти, запрягали в телегу и погоняли бы кнутом. Но мы тогда, сжав зубы, перетерпели, особенно здесь, на чернобыльской земле, выдержали», – отметил президент Беларуси. Он также высказал предположение, что в планах оппозиции не столько заменить власть в стране, сколько ее «расшатать, раскачать».