ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Мозыре Fiat сбил внезапно выбежавшую на дорогу двухлетнюю девочку

21.07.2020 17:02 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Мозыре двухлетний ребенок внезапно выскочил на дорогу из-за припаркованных машин и попал под колеса проезжавшего Fiat, сообщили в ГАИ.


Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома

Инцидент произошел днем 20 июля. 26-летний водитель Fiat Punto ехал по территории детской городской больницы, в этот момент двухлетняя девочка шла с мамой, но затем вырвалась и внезапно выбежала на проезжую часть.

К сожалению, избежать наезда не удалось. Малышку госпитализировали в хирургическое отделение.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
К сожалению, избежать наезда не удалось. Малышку госпитализировали в хирургическое отделение.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко: Небогато живут люди, но мы знаем, как жить, и живем на своей земле
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
21.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика