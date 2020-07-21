В Мозыре Fiat сбил внезапно выбежавшую на дорогу двухлетнюю девочку

Источник материала: Tut.by

В Мозыре двухлетний ребенок внезапно выскочил на дорогу из-за припаркованных машин и попал под колеса проезжавшего Fiat, сообщили в ГАИ.



Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома

Инцидент произошел днем 20 июля. 26-летний водитель Fiat Punto ехал по территории детской городской больницы, в этот момент двухлетняя девочка шла с мамой, но затем вырвалась и внезапно выбежала на проезжую часть.

К сожалению, избежать наезда не удалось. Малышку госпитализировали в хирургическое отделение.