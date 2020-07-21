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В Мозыре Fiat сбил внезапно выбежавшую на дорогу двухлетнюю девочку
Источник материала: Tut.by
В Мозыре двухлетний ребенок внезапно выскочил на дорогу из-за припаркованных машин и попал под колеса проезжавшего Fiat,
Инцидент произошел днем 20 июля. 26-летний водитель Fiat Punto ехал по территории детской городской больницы, в этот момент двухлетняя девочка шла с мамой, но затем вырвалась и внезапно выбежала на проезжую часть.
К сожалению, избежать наезда не удалось. Малышку госпитализировали в хирургическое отделение.
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К сожалению, избежать наезда не удалось. Малышку госпитализировали в хирургическое отделение.
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