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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Новые подробности убийства в Жодино Одному из подозреваемых предъявлено обвинение. Напомним,тело 47-летней женщины было обнаружено 31 мая недалеко от городского кладбища. Все указывало на то, что...

Одному из подозреваемых предъявлено обвинение. Напомним,тело 47-летней женщины было обнаружено 31 мая недалеко от городского кладбища. Все указывало на то, что смерть насильственная. Оперативно удалось выйти на подозреваемых, были задержаны двое мужчин - братья, 54-х и 50-ти лет. Их допросили, а с участием старшего провели проверку показаний на месте. Подозреваемый восстановил хронологию и рассказал, что 30 мая дама была у него в гостях. Они выпивали. И в какой-то момент градус накала достиг предела. Между мужчиной и его знакомой началась драка. Обвиняемый в качестве подручных средств использовал стеклянную бутылку и деревянную палку. От полученных травм женщина скончалась на месте. Ее тело хозяин апартаментов вывез на тачке на другой конец улицы и там оставил. Все обстоятельства инцидента выяснят следователи, уже назначены необходимые экспертизы. А фигуранту предъявлено обвинение в убийстве с особой жестокостью. Что касается второго фигуранта - он в статусе подозреваемого.