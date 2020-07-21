Фотозагадка для знатоков Бреста - где установлена эта скульптура?

Источник материала: Виртуальный Брест

Давайте так - каждый час будет появляться по одной подсказке, но если в комментариях кто-то ответит правильно, я это сразу укажу





Итак, это скульптура, появилась в Бресте относительно недавно. Как вы думаете - где она установлена?

С первого же комментария был дан правильный ответ - ул. Пушкинская, Следственный комитет.