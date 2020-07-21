|
Фотозагадка для знатоков Бреста - где установлена эта скульптура?
21.07.2020 22:32 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Давайте так - каждый час будет появляться по одной подсказке, но если в комментариях кто-то ответит правильно, я это сразу укажу
Итак, это скульптура, появилась в Бресте относительно недавно. Как вы думаете - где она установлена?
С первого же комментария был дан правильный ответ - ул. Пушкинская, Следственный комитет.
Главная | Новости | Газеты | Справки | Курсы валют | Знакомства | Знакомства2 | Гороскоп | Анекдоты |
© 2004-2020 21.by