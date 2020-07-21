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Фотозагадка для знатоков Бреста - где установлена эта скульптура?

21.07.2020 22:32 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Давайте так - каждый час будет появляться по одной подсказке, но если в комментариях кто-то ответит правильно, я это сразу укажу

Фотозагадка для знатоков Бреста - где установлена эта скульптура?

Итак, это скульптура, появилась в Бресте относительно недавно. Как вы думаете - где она установлена?

С первого же комментария был дан правильный ответ - ул. Пушкинская, Следственный комитет.

Фотозагадка для знатоков Бреста - где установлена эта скульптура?

Фотозагадка для знатоков Бреста - где установлена эта скульптура?

Фотозагадка для знатоков Бреста - где установлена эта скульптура? Фотозагадка для знатоков Бреста - где установлена эта скульптура? Фотозагадка для знатоков Бреста - где установлена эта скульптура? Фотозагадка для знатоков Бреста - где установлена эта скульптура? Фотозагадка для знатоков Бреста - где установлена эта скульптура?
Фотозагадка для знатоков Бреста - где установлена эта скульптура? Фотозагадка для знатоков Бреста - где установлена эта скульптура? Фотозагадка для знатоков Бреста - где установлена эта скульптура? Фотозагадка для знатоков Бреста - где установлена эта скульптура? Фотозагадка для знатоков Бреста - где установлена эта скульптура?

Фотозагадка для знатоков Бреста - где установлена эта скульптура?
 
Теги: Брест
 
 
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  Давайте так - каждый час будет появляться по одной подсказке, но если в комментариях кто-то ответит правильно, я это сразу укажу Итак, это скульптура, появилась в...
 
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