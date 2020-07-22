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«Я отыграл хороший матч». Как проходит первенство Беларуси по теннису среди спортсменов до 16 и 18 лет

22.07.2020 06:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На минских кортах продолжается первенство Беларуси по теннису среди спортсменов до 16 и 18 лет. Этот турнир – крупнейшее национальное соревнование в этих возрастных категориях, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Я отыграл хороший матч». Как проходит первенство Беларуси по теннису среди спортсменов до 16 и 18 лет

В воскресенье, 19 июля, состоялась квалификация, а на этой неделе проходят матчи основной сетки. Спортсмены играют на открытых кортах, поэтому погодный фактор может стать причиной остановки или даже переноса матчей. Так произошло утром 21 июля. Однако организаторы уверяют: у них есть план Б – запасной день.

«Я отыграл хороший матч». Как проходит первенство Беларуси по теннису среди спортсменов до 16 и 18 лет

Тем не менее соревновательный график у ребят плотный – некоторые могут играть и одиночку и пару в один день.

«Я отыграл хороший матч». Как проходит первенство Беларуси по теннису среди спортсменов до 16 и 18 лет

Тихон Федоров, участник турнира:
Я отыграл хороший матч, но во втором сете я немножко потерял концентрацию и из-за этого проиграл три гейма. А потом я снова собрался и выиграл матч 6:2, 6:3.

«Я отыграл хороший матч». Как проходит первенство Беларуси по теннису среди спортсменов до 16 и 18 лет

Алексей Хомротов, участник турнира:
Я играл сегодня с Чивелем Никитой, выиграл 6:1, 7:5. Во втором сете тоже потерял концентрацию, проиграл пять геймов подряд.

«Я отыграл хороший матч». Как проходит первенство Беларуси по теннису среди спортсменов до 16 и 18 лет

Тихон Федоров:
Завтра у нас сложный матч, потому что мы играем с ним вместе. И нам будет тоже очень трудно, потому что после матча у кого-то может появиться дискомфорт, потому что мы в этот же день завтра будем играть и пару вместе. Ну, я надеюсь, у нас не будет недопонимания. Да?

Алексей Хомротов:
Да.

«Я отыграл хороший матч». Как проходит первенство Беларуси по теннису среди спортсменов до 16 и 18 лет

Зрителей ожидает неделя молодежного тенниса. Финальный день запланирован на воскресенье, 26 июля.

Люди в материале: Тихон Федоров, Алексей Хомротов

 
 
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Новости Беларуси. На минских кортах продолжается первенство Беларуси по теннису среди спортсменов до 16 и 18 лет. Этот турнир – крупнейшее национальное...
 
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