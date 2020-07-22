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«Я отыграл хороший матч». Как проходит первенство Беларуси по теннису среди спортсменов до 16 и 18 лет
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На минских кортах продолжается первенство Беларуси по теннису среди спортсменов до 16 и 18 лет. Этот турнир – крупнейшее национальное соревнование в этих возрастных категориях, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В воскресенье, 19 июля, состоялась квалификация, а на этой неделе проходят матчи основной сетки. Спортсмены играют на открытых кортах, поэтому погодный фактор может стать причиной остановки или даже переноса матчей. Так произошло утром 21 июля. Однако организаторы уверяют: у них есть план Б – запасной день.
Тем не менее соревновательный график у ребят плотный – некоторые могут играть и одиночку и пару в один день.
Тихон Федоров, участник турнира:
Алексей Хомротов, участник турнира:
Тихон Федоров:
Алексей Хомротов:
Зрителей ожидает неделя молодежного тенниса. Финальный день запланирован на воскресенье, 26 июля.
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«Я отыграл хороший матч». Как проходит первенство Беларуси по теннису среди спортсменов до 16 и 18 лет
Новости Беларуси. На минских кортах продолжается первенство Беларуси по теннису среди спортсменов до 16 и 18 лет. Этот турнир – крупнейшее национальное...
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