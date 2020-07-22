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Юлия Быкова: “Я — за спокойное будущее для наших детей”

22.07.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Тревожно, когда кто-то использует молодежь в своих политических целях. Такое мнение высказала поэтесса, солистка группы Aura Юлия Быкова.

Юлия Быкова: “Я — за спокойное будущее для наших детей”
Поэтесса, солистка группы Aura Юлия Быкова.
Фото: “СБ Беларусь сегодня”
 

— Реально тревожно за будущее, когда вижу, как некоторые господа используют в своих политических играх нашу молодежь. Больно и страшно… Ведь эти ребята пока еще и за себя-то ответственности толком нести не способны, в голове преобладают одни гормоны. И поэтому мне страшно, что такие люди, которым наплевать на нашу молодежь, хотят прийти к власти. Я хочу и дальше жить в спокойной стране, в которой живу сейчас, и не хочу, чтобы моих детей вот так вот использовали. Сейчас у нас все есть: спокойствие, стабильность, развитая инфраструктура, а главное — будущее для наших детей. Надеюсь, так будет и дальше.

sb.by


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Тревожно, когда кто-то использует молодежь в своих политических целях. Такое мнение высказала поэтесса, солистка группы Aura Юлия Быкова. Поэтесса, солистка
 
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