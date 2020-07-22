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Василиса Марзалюк: голосование – гражданская обязанность каждого человека

22.07.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Голосование – гражданская обязанность каждого человека. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала известная спортсменка, выступающая в женской борьбе, заслуженный мастер спорта Беларуси Василиса Марзалюк.

Василиса Марзалюк: голосование – гражданская обязанность каждого человека
Василиса Марзалюк.
 

“9 августа каждый житель нашей страны обязательно должен прийти на выборы Президента Беларуси и проголосовать. Это гражданская обязанность каждого человека”, – сказала Василиса Марзалюк.

Она также отметила, что в Беларуси очень много людей, увлеченных здоровым образом жизни. “Когда еду по городу, регулярно наблюдаю множество людей, которые катаются на велосипедах, самокатах, бегают. Меня удивляет, что они, не являясь профессиональными атлетами, находят мотивацию на занятие спортом. Очень здорово, что Беларусь ориентирована на спорт и здоровую нацию”, – сказала именитая спортсменка. Она добавила, что, находясь подолгу на сборах и соревнованиях за рубежом, очень скучает по Беларуси и ее видам.

Отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА о подготовке к грядущим стартам, Василиса Марзалюк отметила, что только недавно был объявлен план на этот год. По ее словам, в декабре в Белграде пройдет чемпионат мира, который станет главным турниром 2020 года. “До этого будут зарубежные соревнования у девушек до 23 лет, я буду активно участвовать в подготовке спортсменок, помогать им. Сейчас внимание уделяю кроссовым и общефизическим тренировкам. С 17 июля начнется сбор в “Раубичах”, пока готовимся на местах. Уже соскучились по турнирам, ждем, когда сезон возобновится”, – сказала она. Спортсменка настроена по-боевому к грядущим турнирам.

Василиса Марзалюк является победительницей I и II Европейских игр, многократным призером мировых и европейских форумов.

Текст и фото: БЕЛТА. 


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Голосование – гражданская обязанность каждого человека. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала известная спортсменка, выступающая в женской борьбе,...
 
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