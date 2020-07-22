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Двух детей насмерть засыпало песком в Ошмянском районе
Источник материала: ОНТ
Двух мальчиков в одной из деревень Ошмянского района Гродненской области засыпало песком, сообщает Следственный комитет Беларуси в Telegram.
Инцидент произошел вечером 21 июля. 11-летний и 12-летний мальчики играли внутри котлована, который образовался в результате забора песка местными жителями. Грунт обрушился именно тогда, когда дети находились внутри котлована. В результате их засыпало песком.
Сотрудники МЧС, прибывшие на место, извлекли детей, однако спасти их уже не удалось.
Следователи осмотрели место происшествия и назначили судмедэкспертизу. Все обстоятельства произошедшего уточняются.
Фото: Следственный комитет Беларуси
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Двух мальчиков в одной из деревень Ошмянского района Гродненской области засыпало песком, сообщает Следственный комитет Беларуси в Telegram. Инцидент произошел...
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