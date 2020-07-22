Двух детей насмерть засыпало песком в Ошмянском районе

Источник материала: ОНТ

Двух мальчиков в одной из деревень Ошмянского района Гродненской области засыпало песком, сообщает Следственный комитет Беларуси в Telegram.

Инцидент произошел вечером 21 июля. 11-летний и 12-летний мальчики играли внутри котлована, который образовался в результате забора песка местными жителями. Грунт обрушился именно тогда, когда дети находились внутри котлована. В результате их засыпало песком.

Сотрудники МЧС, прибывшие на место, извлекли детей, однако спасти их уже не удалось.

Следователи осмотрели место происшествия и назначили судмедэкспертизу. Все обстоятельства произошедшего уточняются.

Фото: Следственный комитет Беларуси

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