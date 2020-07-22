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Во что выгоднее вкладывать деньги: золото в плюсе, недвижимость нет

22.07.2020 09:18 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Валютные вклады дают чуть больше 1% годовых

Мы живем в глобальном мире, и, на фоне либерализации валютного законодательства, белорусам сегодня доступны много вариантов инвестиций, в том числе на внешних рынках. В частности, в этом обзоре мы также приводим доходность трансграничных инструментов инвестирования, поэтому, для сопоставимости, все значения доходности приведены в долларовом эквиваленте.

Ставки по длинным валютным вкладам, которые снизились до 1% в первом квартале, к лету выросли, и по вновь привлекаемым депозитам составляли, в среднем, 1,6%. В моделируемой нами ситуации гипотетического вклада, открытого 1 января 2020 г., никаких изменений для вкладчика не произошло – годовой доход составит чуть больше 1%.

Порадовали во втором квартале рублевые депозиты. Существенное укрепление белорусского рубля принесло вкладчикам за второй квартал порядка 55% годовых:

Эксперты Альфа-Банка прогнозируют, что текущая ситуация с доходностью депозитов сохранится – предпосылки для существенного роста ставок в валюте отсутствуют; доходность же рублевых депозитов будет определяться монетарной политикой Национального банка Республики Беларусь.

Недвижимость подвела

К возможности получения положительной доходности от инвестиций в белорусскую недвижимость в условиях мирового экономического кризиса следует относиться скептически. Если ставки аренды «инвестиционного» жилья упали незначительно ($270/мес в июне против $278/мес в январе), то сами квадратные метры подешевели за квартал почти на 8%. Итог – минус 6% годовых по итогам первого полугодия.

Облигации на внутреннем рынке особых сюрпризов не преподнесли – ввиду отсутствия вторичного рынка, на котором котировки ценных бумаг могли бы изменяться под воздействием спроса и предложения. В целом, доходность новых выпусков немного выросла, но виртуально «купленные» 1 января 2020 г. на внутреннем рынке ценные бумаги принесли около 1% за 2-й квартал.

Рост на эмоциях

Апокалипсис на внешних финансовых рынках сменился тем, что нобелевский лауреат Роберт Шиллер метко назвал «irrational exuberance» (наиболее близко по смыслу – «иррациональный оптимизм»). Все профессиональные аналитики не уставали твердить о том, что в экономике все плохо, что дальше будет только хуже, а розничные инвесторы, получив материальную помощь на преодоление последствий эпидемии, в отсутствие других возможных развлечений, дружно двинули на фондовый рынок, где начали скупать подешевевшие активы. Разные сегменты финансового рынка продемонстрировали неравномерную динамику, но в одном сомнений нет – весна-лето 2020 г. войдут во все учебники как период, когда эмоции на рынке побеждали разум.

Доходность относительно длинных еврооблигаций белорусского Минфина с погашением в 2027 г. за 2-й квартал составила 22%. Для инвестировавших в эти бумаги в начале января позиция по-прежнему является убыточной, однако размер убытка сократился (с 31,8% до 9,6% в годовом выражении).

Индексы близки к максимумам начала года

Рынок акций на новостях об эпидемии COVID-19 стремительно падал в первом квартале и так же неудержимо рост во втором. Многие управляющие активами явно оказались не готовы к тому, что средства обычных инвесторов – физических лиц, которые профессионалы порой пренебрежительно называют «fool’s money», могут «двигать» рынки.

Розничные же инвесторы, получив легкий доступ к рынку благодаря, прежде всего, усилиям ведущих американских брокеров, были готовы торговать на любых слухах и непроверенных идеях.

Доходность вложений в акции S&P500 за второй квартал составила 78% годовых, а сам индекс вплотную приблизился к максимумам начала года. Основными драйверами роста были компании технологического сектора, которые смогли оперативно адаптировать свой бизнес к новым экономическим реалиям. В целом, правы оказались те аналитики, которые прогнозировали «V»-образное восстановление рынка. Важным вопросом остается лишь устойчивость такого стремительного роста: сезон отчетности, скорее всего, будет сопровождаться неутешительными данными по состоянию бизнеса, которые явно не будут соответствовать текущему оптимизму на фондовом рынке.

Убийцы Tesla и маниакальный рост на IPO

Еще одной характерной чертой 2-го квартала можно назвать активизацию рынка IPO. Компании поверили в восстановление экономики, начали активно планировать выход на рынок, и мы увидели много успешных и интересных размещений. Лидировали, естественно, «биотехи», но среди высокодоходных (пусть и спекулятивных) вариантов для инвестирования можно отметить, например, «убийцу» Tesla – производителя электрических грузовиков Nikola Corporation. Примечательно, что спрос на «качественные» размещения во втором квартале был настолько высок, что инвесторы могли заработать, даже просто купив акции в первый день торгов. В этом смысле показательным является пример Lemonade inc. – инновационной страховой компании. При официальной цене размещения в $29 торги стартовали с $50.06, после чего акции могли приобрести все желающие, а в последующие несколько дней бумаги торговались на уровнях вплоть до $90:

Доходность российского фондового рынка составила за 2-й квартал 76%, что, впрочем, не позволило инвесторам компенсировать полученные в первом квартале убытки. Основные драйверы роста – IT-сектор, нефтегазовая сфера, металлургия и золотодобыча.

Золото продолжает расти в эти турбулентные времена ­– цена тройской унции «выстрелила» к окончанию квартала до $1781 (доходность за квартал 46% годовых). Как только мировая экономика окончательно оправится от последствий эпидемии, ожидаем, что цены на золото скорректируются.

Что в итоге?

Таким образом, за 1-е полугодие 2020 г. рейтинг доходности финансовых инструментов, доступных белорусам для сохранения накоплений, выглядит следующим образом:

Золото и облигации на внутреннем рынке находятся в лидерах, наибольшим разочарованием текущего квартала стала недвижимость, порадовали инвесторов во втором квартале рублевые депозиты и рынки акций. Впрочем, фондовым рынкам явно еще следует подрасти – чтобы компенсировать инвесторам полученные в первом квартале убытки. Это всегда следует учитывать при процессе принятия инвестиционных решений, как говорил Уоррен Баффет: «Идеальный временной горизонт – вечность», – имея ввиду, что при покупке акций следует ориентироваться на долгосрочные инвестиции и закладывать вероятность того, что на коротком временном отрезке вложения могут демонстрировать отрицательную доходность.

Мнения экспертов банков, инвестиционных и финансовых компаний, представленные в этой рубрике, могут не совпадать с мнением редакции и не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов или валют.

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Теги: Курсы валют
 
 
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Совместно с экспертами Альфа-Банка сравнили и проанализировали доходность различных вариантов сбережений, доступных белорусам. Мы сознательно ограничили круг...
 
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