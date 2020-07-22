Для тех, кто не хочет открывать вклад. Собрали 15 бесплатных карт, на которых можно хранить валюту

Источник материала: Tut.by

Что делать, если есть валюта, но открывать вклад или хранить ее дома «в банке» не хочется. Можно, например, открыть карту и положить деньги на нее. Во-первых, финансы будут в большей сохранности, чем просто в кошельке, и во-вторых, в любое время их можно будет снять или потратить. FINANCE.TUT.BY выяснил, какие банки выпускают полностью бесплатный валютный «пластик» и как его можно пополнять.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

В девяти белорусских банках можно оформить полностью бесплатные валютные карты. В большинстве случаев валюта счета — это USD, EUR или RUB (не считая BYN), а в Белгазпромбанке можно открыть карту и в PLN.

В большинстве случаев можно пополнить счет без комиссии. В семи банках карты не будут иметь физического носителя, но это не мешает рассчитываться ими с помощью смартфонов в магазинах или, например, в кафе.

Кроме того, в Альфа-Банке можно подключить пакет решений и выпустить к нему любую валютную карту. «Пластик» будет бесплатным, но предусмотрена комиссия за сам пакет. В банке говорят, что эту плату можно избежать при выполнении хотя бы одного условия из поставленных. Например, по пакету Smart Classic нужно тратить в месяц от 250 BYN (учитываются операции по всем картам в любой валюте, кроме кредитных карт), или совершать от 15 безналичных операций с использованием карты в месяц, или чтобы среднедневной остаток на текущих счетах в белорусских рублях был от 500 BYN.

В Банке ВТБ можно бесплатно выпустить карты Visa Classic Unembossed «Форсаж», Visa Gold в USD, EUR или RUB. Обслуживание без комиссии будет только в случае, если безналичные операции или среднедневной остаток на счете в течение месяца составит 300 BYN/ 150USD/EUR/ 15 000 RUB (Visa Classic) и 800 BYN/ 400 USD/ EUR/ 30 000 RUB (Visa Gold).

Название банка Описание Срок действия, валюта Беларусбанк,

Виртуальная карточка Visa Classic При пополнении с карты банка — комиссия 1,5% от суммы, наличными в кассе — 2%, через сайт с карты банка-резидента — 2% от суммы. Оформить можно в BYN/ USD/EUR/RUB к новому или действующему счету. Срок действия — 2 года. Банк БелВЭБ,

Виртуальная карточка MasterCard Standard С карты можно снимать наличные в банкомате по коду. Его нужно сформировать в интернет-банкинге. Первая часть кода (5 цифр) отобразится на экране, вторая часть придет в смс-сообщении. За пополнение в кассе банка и при переводе по номеру карты комиссия не взимается. Оформить можно в BYN/ USD/EUR вместе с открытием нового расчетного счета или к уже существующему, но к которому не привязаны карты на физическом носителе. Срок действия — 2 года. Белгазпромбанк,

Visa Classic/Mastercard Standard или Виртуальная карточка Mastercard Gold Карта выпускается бесплатно, если не оформлены такие же карты в этой валюте. Можно подключить к платежным сервисам Apple Pay, Samsung Pay, Garmin Pay. За пополнение в кассе банка и при переводе по номеру карты комиссия не взимается. Оформить можно в BYN, USD, EUR, RUB или PLN. Срок действия — до 5 лет. Можно подключить карту к Apple Pay или Samsung Pay и рассчитываться ей оффлайн. По ней предусмотрены специальные предложения для премиальных и элитных карточек Mastercard, а также действует скидка от страхового общества «Кентавр. Бесплатное пополнение через интернет-банк, мобильное приложение или через сервис «Переводы». Оформить можно в BYN, USD, EUR или RUB. Срок действия — до 5 лет. Белинвестбанк,

Visa VirtualReality Только первое оформление такой карты в любой валюте будет бесплатным. Пополнять можно переводом с карты на карту, через ЕРИП без комиссии. За пополнение наличными в банке — 1 BYN/ USD/ EUR или 200 RUB за одну операцию. Оформить можно в BYN, USD, EUR или RUB. Срок действия — до 1 года. Белорусский народный банк,

Visa Classic/Mastercard Standard или Visa Gold Visa Classic/Mastercard бесплатно можно оформить через интернет-банкинг (до конца года), Visa Gold (до августа) — в офисе банка. К Visa Gold можно подключить кэшбек 0.5% от суммы. Пополнение через ЕРИП и в кассе банка — без комиссии. Оформить можно в BYN, USD, EUR или RUB. Срок действия — 2 года. БПС-Сбербанк,

Visa Virtuon / MasterCard Virtual По карте Visa Virtuon можно рассчитываться в магазинах, кафе, на заправках с помощью электронного кошелька SberPay, который работает на смартфонах с ОС Android и технологией NFC. Либо можно подключить ApplePay и оплачивать покупки со смартфона на iOS. Пополнить карты можно в кассе банка, но будет комиссия (5 BYN), если в подразделении есть инфокиоск с функцией приема наличных (Cash-in). Если он не работает (или его нет в подразделении), комиссия взиматься не будет. В инфокиоске, через ЕРИП — без комиссии. Оформить можно в BYN, USD, EUR или RUB. Срок действия — до 5 лет. Банк Дабрабыт,

Visa Classic/Mastercard Standard в рамках пакета услуг «Классический» Есть возможность подключиться к сервису Samsung Pay. Пополнение карты с помощью p2p перевода с карты другого банка — комиссия 1,5% от суммы + 1 BYN. Через ЕРИП, в кассе банка, через Webpay по № договора, наличными в банкоматах Белгазпромбанка с функцией Cash-in — без комиссии. Оформить можно в BYN, USD, EUR или RUB. Срок действия — 5 лет. Идея Банк,

Виртуальная карточка Visa Classic По карте предусмотрен кэшбэк 0,5% от безналичных операций. Пополнить карту можно через ЕРИП, в кассе банка, переводом с карты на карту — без комиссии. В кассах банков-партнеров (Банк БелВЭБ, Технобанк, БСБ Банк, РРБ-Банк) — 0,3% от суммы зачисления. Оформить можно в BYN, USD или EUR. Срок действия — 1 год. Банк Решение,

Visa Virtual По картам есть кэшбек 2% от суммы при оплате в интернете (в ЕРИП — нет). Оплачивать с помощью смартфона можно при подключении цифрового в мобильном предложении. Без комиссии можно пополнить карту: через систему ЕРИП по номеру услуги,

на сайте банка, из QIWI Кошелька или в терминалах сети QIWI. Через кассу пополнить нельзя. Оформить можно в BYN, USD или EUR. Выпускаются бесплатно только к новому счету. Срок действия — 1 год.

Название банка, карта Описание, срок действия, валюта Беларусбанк,

Виртуальная карточка Visa Classic При пополнении с карты банка — комиссия 1.5% от суммы, наличными в кассе — 2%, через сайт с карты банка-резидента — 2% от суммы. Оформить можно в BYN/ USD/EUR/RUB к новому или действующему счету. Срок действия — 2 года. Банк БелВЭБ,

Виртуальная карточка MasterCard Standard С карты можно снимать наличные в банкомате по коду. Его нужно сформировать в интернет-банкинге. Первая часть кода (5 цифр) отобразится на экране, вторая часть придет в смс-сообщении. За пополнение в кассе банка и при переводе по номеру карты комиссия не взимается. Оформить можно в BYN/ USD/EUR вместе с открытием нового расчетного счета или к уже существующему, но к которому не привязаны карты на физическом носителе. Срок действия — 2 года. Белгазпромбанк,

Visa Classic/Mastercard Standard или Виртуальная карточка Mastercard Gold Карта выпускается бесплатно, если не оформлены такие же карты в этой валюте. Можно подключить к платежным сервисам Apple Pay, Samsung Pay, Garmin Pay. За пополнение в кассе банка и при переводе по номеру карты комиссия не взимается. Оформить можно в BYN, USD, EUR, RUB или PLN. Срок действия — до 5 лет. Можно подключить карту к Apple Pay или Samsung Pay и рассчитываться ей оффлайн. По ней предусмотрены специальные предложения для премиальных и элитных карточек Mastercard, а также действует скидка от страхового общества «Кентавр. Бесплатное пополнение через интернет-банк, мобильное приложение или через сервис «Переводы». Оформить можно в BYN, USD, EUR, RUB или PLN. Срок действия — до 5 лет. Белинвестбанк,

Visa VirtualReality Только первое оформление такой карты в любой валюте будет бесплатным. Пополнять можно переводом с карты на карту, через ЕРИП без комиссии. За пополнение наличными в банке — 1 BYN/ USD/ EUR или 200 RUB за одну операцию. Оформить можно в BYN, USD, EUR или RUB. Срок действия — до 1 года. Белорусский народный банк,

Visa Classic/Mastercard Standard или Visa Gold Visa Classic/Mastercard бесплатно можно оформить через интернет-банкинг (до конца года), Visa Gold (до августа) — в офисе банка. К Visa Gold можно подключить кэшбек 0.5% от суммы. Пополнение через ЕРИП и в кассе банка — без комиссии. Оформить можно в BYN, USD, EUR или RUB. Срок действия — 2 года. БПС-Сбербанк,

Visa Virtuon / MasterCard Virtual По карте Visa Virtuon можно рассчитываться в магазинах, кафе, на заправках с помощью электронного кошелька SberPay, который работает на смартфонах с ОС Android и технологией NFC. Либо можно подключить ApplePay и оплачивать покупки со смартфона на iOS. Пополнить карты можно в кассе банка, но будет комиссия (5 BYN), если в подразделении есть инфокиоск с функцией приема наличных (Cash-in). Если он не работает (или его нет в подразделении), комиссия взиматься не будет. В инфокиоске, через ЕРИП — без комиссии. Оформить можно в BYN, USD, EUR или RUB. Срок действия — до 5 лет. Банк Дабрабыт,

Visa Classic/Mastercard Standard в рамках пакета услуг «Классический» Есть возможность подключиться к сервису Samsung Pay. Пополнение карты с помощью p2p перевода с карты другого банка — комиссия 1,5% от суммы + 1 BYN. Через ЕРИП, в кассе банка, через Webpay по № договора, наличными в банкоматах Белгазпромбанка с функцией Cash-in — без комиссии. Оформить можно в BYN, USD, EUR или RUB. Срок действия — 5 лет. Идея Банк,

Виртуальная карточка Visa Classic По карте предусмотрен кэшбэк 0,5% от безналичных операций. Пополнить карту можно через ЕРИП, в кассе банка, переводом с карты на карту — без комиссии. В кассах банков-партнеров (Банк БелВЭБ, Технобанк, БСБ Банк, РРБ-Банк) — 0,3% от суммы зачисления. Оформить можно в BYN, USD или EUR. Срок действия — 1 год. Банк Решение,

Visa Virtual По картам есть кэшбек 2% от суммы при оплате в интернете (в ЕРИП — нет). Оплачивать с помощью смартфона можно при подключении цифрового в мобильном предложении. Без комиссии можно пополнить карту: через систему ЕРИП по номеру услуги,

на сайте банка, из QIWI Кошелька или в терминалах сети QIWI. Через кассу пополнить нельзя. Оформить можно в BYN, USD или EUR. Выпускаются бесплатно только к новому счету. Срок действия — 1 год.