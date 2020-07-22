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Для тех, кто не хочет открывать вклад. Собрали 15 бесплатных карт, на которых можно хранить валюту

22.07.2020 09:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Что делать, если есть валюта, но открывать вклад или хранить ее дома «в банке» не хочется. Можно, например, открыть карту и положить деньги на нее. Во-первых, финансы будут в большей сохранности, чем просто в кошельке, и во-вторых,  в любое время их можно будет снять или потратить. FINANCE.TUT.BY выяснил, какие банки выпускают полностью бесплатный валютный «пластик» и как его можно пополнять.


Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

В девяти белорусских банках можно оформить полностью бесплатные валютные карты. В большинстве случаев валюта счета — это USD, EUR или RUB (не считая BYN), а в Белгазпромбанке можно открыть карту и в PLN.

В большинстве случаев можно  пополнить счет без комиссии. В семи банках карты не будут иметь физического носителя, но это не мешает рассчитываться ими с помощью смартфонов в магазинах или, например, в кафе.

Кроме того, в Альфа-Банке можно подключить пакет решений и выпустить к нему любую валютную карту. «Пластик» будет бесплатным, но предусмотрена комиссия за сам пакет. В банке говорят, что эту плату можно избежать при выполнении хотя бы одного условия из поставленных. Например, по пакету Smart Classic нужно тратить в месяц от 250 BYN (учитываются операции по всем картам в любой валюте, кроме кредитных карт), или совершать от 15 безналичных операций с использованием карты в месяц, или чтобы среднедневной остаток на текущих счетах в белорусских рублях был от 500 BYN.

В Банке ВТБ можно бесплатно выпустить карты Visa Classic Unembossed «Форсаж», Visa Gold в USD, EUR или RUB. Обслуживание без комиссии будет только в случае, если безналичные операции или среднедневной остаток на счете в течение месяца составит 300 BYN/ 150USD/EUR/ 15 000 RUB (Visa Classic) и 800 BYN/ 400 USD/ EUR/ 30 000 RUB (Visa Gold).

Название банка

Описание

Срок действия, валюта

Беларусбанк,
Виртуальная карточка Visa Classic

При пополнении с карты банка — комиссия 1,5% от суммы, наличными в кассе — 2%, через сайт с карты банка-резидента — 2% от суммы.

Оформить можно в BYN/ USD/EUR/RUB к новому или действующему счету.

Срок действия — 2 года.

Банк БелВЭБ,
Виртуальная карточка MasterCard Standard

С карты можно снимать наличные в банкомате по коду. Его нужно сформировать в интернет-банкинге. Первая часть кода (5 цифр) отобразится на экране, вторая часть придет в смс-сообщении.

За пополнение в кассе банка и при переводе по номеру карты комиссия не взимается.

Оформить можно в BYN/ USD/EUR вместе с открытием нового расчетного счета или к уже существующему, но к которому не привязаны карты на физическом носителе.

Срок действия — 2 года.

Белгазпромбанк,
Visa Classic/Mastercard Standard или Виртуальная карточка Mastercard Gold

Карта выпускается бесплатно, если не оформлены такие же карты в этой валюте. Можно подключить к платежным сервисам Apple Pay, Samsung Pay, Garmin Pay.

За пополнение в кассе банка и при переводе по номеру карты комиссия не взимается.

Оформить можно в BYN, USD, EUR, RUB или PLN. Срок действия — до 5 лет.

Можно подключить карту к Apple Pay или Samsung Pay и рассчитываться ей оффлайн.

По ней предусмотрены специальные предложения для премиальных и элитных карточек Mastercard, а также действует скидка от страхового общества «Кентавр.

Бесплатное пополнение через интернет-банк, мобильное приложение или через сервис «Переводы».

Оформить можно в BYN, USD, EUR или RUB. Срок действия — до 5 лет.

Белинвестбанк,
Visa VirtualReality

Только первое оформление такой карты в любой валюте будет бесплатным.

Пополнять можно переводом с карты на карту, через ЕРИП без комиссии. За пополнение наличными в банке — 1 BYN/ USD/ EUR или 200 RUB за одну операцию.

Оформить можно в BYN, USD, EUR или RUB.

Срок действия — до 1 года.

Белорусский народный банк,
Visa Classic/Mastercard Standard или Visa Gold

Visa Classic/Mastercard бесплатно можно оформить через интернет-банкинг (до конца года), Visa Gold (до августа) — в офисе банка.

К Visa Gold можно подключить кэшбек 0.5% от суммы.

Пополнение через ЕРИП и в кассе банка — без комиссии.

Оформить можно в BYN, USD, EUR или RUB.

Срок действия — 2 года.

БПС-Сбербанк,
Visa Virtuon / MasterCard Virtual

По карте Visa Virtuon можно рассчитываться в магазинах, кафе, на заправках с помощью электронного кошелька SberPay, который работает на смартфонах с ОС Android и технологией NFC. Либо можно подключить ApplePay и оплачивать покупки со смартфона на iOS.

Пополнить карты можно в кассе банка, но будет комиссия (5 BYN), если в подразделении есть инфокиоск с функцией приема наличных

(Cash-in). Если он не работает (или его нет в подразделении), комиссия взиматься не будет.

В инфокиоске, через ЕРИП — без комиссии.

Оформить можно в BYN, USD, EUR или RUB.

Срок действия — до 5 лет.

Банк Дабрабыт,
Visa Classic/Mastercard Standard в рамках пакета услуг «Классический»

Есть возможность подключиться к сервису Samsung Pay.

Пополнение карты с помощью p2p перевода с карты другого банка — комиссия 1,5% от суммы + 1 BYN.

Через ЕРИП, в кассе банка, через Webpay по № договора, наличными в банкоматах Белгазпромбанка с функцией Cash-in — без комиссии.

Оформить можно в BYN, USD, EUR или RUB.

Срок действия — 5 лет.

Идея Банк,
Виртуальная карточка Visa Classic

По карте предусмотрен кэшбэк 0,5% от безналичных операций.

Пополнить карту можно через ЕРИП, в кассе банка, переводом с карты на карту — без комиссии.

В кассах банков-партнеров (Банк БелВЭБ, Технобанк, БСБ Банк, РРБ-Банк) — 0,3% от суммы зачисления.

Оформить можно в BYN, USD или EUR.

Срок действия — 1 год.

Банк Решение,
Visa Virtual

По картам есть кэшбек 2% от суммы при оплате в интернете (в ЕРИП — нет).

Оплачивать с помощью смартфона можно при подключении цифрового в мобильном предложении.

Без комиссии можно пополнить карту:

  • через систему ЕРИП по номеру услуги,
  • на сайте банка, из QIWI Кошелька или в терминалах сети QIWI. Через кассу пополнить нельзя.

Оформить можно в BYN, USD или EUR.

Выпускаются бесплатно только к новому счету.

Срок действия — 1 год.

Название банка, карта

Описание, срок действия, валюта

Беларусбанк,
Виртуальная карточка Visa Classic

При пополнении с карты банка — комиссия 1.5% от суммы, наличными в кассе — 2%, через сайт с карты банка-резидента — 2% от суммы.

Оформить можно в BYN/ USD/EUR/RUB к новому или действующему счету.

Срок действия — 2 года.

Банк БелВЭБ,
Виртуальная карточка MasterCard Standard

С карты можно снимать наличные в банкомате по коду. Его нужно сформировать в интернет-банкинге. Первая часть кода (5 цифр) отобразится на экране, вторая часть придет в смс-сообщении.

За пополнение в кассе банка и при переводе по номеру карты комиссия не взимается.

Оформить можно в BYN/ USD/EUR вместе с открытием нового расчетного счета или к уже существующему, но к которому не привязаны карты на физическом носителе.

Срок действия — 2 года.

Белгазпромбанк,
Visa Classic/Mastercard Standard или Виртуальная карточка Mastercard Gold

Карта выпускается бесплатно, если не оформлены такие же карты в этой валюте. Можно подключить к платежным сервисам Apple Pay, Samsung Pay, Garmin Pay.

За пополнение в кассе банка и при переводе по номеру карты комиссия не взимается.

Оформить можно в BYN, USD, EUR, RUB или PLN. Срок действия — до 5 лет.

Можно подключить карту к Apple Pay или Samsung Pay и рассчитываться ей оффлайн.

По ней предусмотрены специальные предложения для премиальных и элитных карточек Mastercard, а также действует скидка от страхового общества «Кентавр.

Бесплатное пополнение через интернет-банк, мобильное приложение или через сервис «Переводы».

Оформить можно в BYN, USD, EUR, RUB или PLN. Срок действия — до 5 лет.

Белинвестбанк,
Visa VirtualReality

Только первое оформление такой карты в любой валюте будет бесплатным.

Пополнять можно переводом с карты на карту, через ЕРИП без комиссии. За пополнение наличными в банке — 1 BYN/ USD/ EUR или 200 RUB за одну операцию.

Оформить можно в BYN, USD, EUR или RUB.

Срок действия — до 1 года.

Белорусский народный банк,
Visa Classic/Mastercard Standard или Visa Gold

Visa Classic/Mastercard бесплатно можно оформить через интернет-банкинг (до конца года), Visa Gold (до августа) — в офисе банка.

К Visa Gold можно подключить кэшбек 0.5% от суммы.

Пополнение через ЕРИП и в кассе банка — без комиссии.

Оформить можно в BYN, USD, EUR или RUB.

Срок действия — 2 года.

БПС-Сбербанк,
Visa Virtuon / MasterCard Virtual

По карте Visa Virtuon можно рассчитываться в магазинах, кафе, на заправках с помощью электронного кошелька SberPay, который работает на смартфонах с ОС Android и технологией NFC. Либо можно подключить ApplePay и оплачивать покупки со смартфона на iOS.

Пополнить карты можно в кассе банка, но будет комиссия (5 BYN), если в подразделении есть инфокиоск с функцией приема наличных

(Cash-in). Если он не работает (или его нет в подразделении), комиссия взиматься не будет.

В инфокиоске, через ЕРИП — без комиссии.

Оформить можно в BYN, USD, EUR или RUB.

Срок действия — до 5 лет.

Банк Дабрабыт,
Visa Classic/Mastercard Standard в рамках пакета услуг «Классический»

Есть возможность подключиться к сервису Samsung Pay.

Пополнение карты с помощью p2p перевода с карты другого банка — комиссия 1,5% от суммы + 1 BYN.

Через ЕРИП, в кассе банка, через Webpay по № договора, наличными в банкоматах Белгазпромбанка с функцией Cash-in — без комиссии.

Оформить можно в BYN, USD, EUR или RUB.

Срок действия — 5 лет.

Идея Банк,
Виртуальная карточка Visa Classic

По карте предусмотрен кэшбэк 0,5% от безналичных операций.

Пополнить карту можно через ЕРИП, в кассе банка, переводом с карты на карту — без комиссии.

В кассах банков-партнеров (Банк БелВЭБ, Технобанк, БСБ Банк, РРБ-Банк) — 0,3% от суммы зачисления.

Оформить можно в BYN, USD или EUR.

Срок действия — 1 год.

Банк Решение,
Visa Virtual

По картам есть кэшбек 2% от суммы при оплате в интернете (в ЕРИП — нет).

Оплачивать с помощью смартфона можно при подключении цифрового в мобильном предложении.

Без комиссии можно пополнить карту:

  • через систему ЕРИП по номеру услуги,
  • на сайте банка, из QIWI Кошелька или в терминалах сети QIWI. Через кассу пополнить нельзя.

    Оформить можно в BYN, USD или EUR.

    Выпускаются бесплатно только к новому счету.

    Срок действия — 1 год.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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FINANCE.TUT.BY выяснил, какие банки выпускают полностью бесплатный валютный «пластик» и как его можно пополнять.
 
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