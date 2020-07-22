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Кенсингтонский дворец опубликовал новое фото принца Джорджа в честь дня его рождения

22.07.2020 09:34 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Кенсингтонский дворец опубликовал новое фото принца Джорджа в честь дня его рождения

Принц Джордж 22 июля отмечает день рождения, по этому поводу Кенсингтонский дворец опубликовал его новое фото.

Снимок опубликован на страницах королевской семьи в соцсетях, фото сделала мама принца герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон в июле этого года в доме герцогов Кембриджских в Норфолке.

На кадрах будущий король Англии запечатлен в зеленой футболке-поло и джинсах.

Юный правнук королевы Елизаветы II появился на свет 22 июля 2013 года в частной больнице Сент-Мэри в Лондоне. Он третий в очереди на британский трон, после принцев Чарльза и Уильяма.

Фото: Instagram

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Принц Джордж 22 июля отмечает день рождения, по этому поводу Кенсингтонский дворец опубликовал его новое фото. Снимок опубликован на страницах королевской семьи в...
 
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