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На работницу гимназии, члена избирательной комиссии подали заявление в милицию

22.07.2020 10:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На работницу минской 12-й гимназии Ирину Ягутко, члена участковой избирательной комиссии подали заявление в милицию.



Как сообщает TUT.by, выяснилось, что в заявлении о её выдвижении в члены комиссии указаны люди, которые не ставили подписи. Об этом узнал айтишник Виталий Бычик. Его в состав комиссии не включили — голоса будут считать работники упомянутой гимназии (в её здании и находится избирательный участок).

Бычик попытался обжаловать решение в суде, но ему отказали. Он изучил заявления всех претендентов, которые в итоге были включены в комиссию. В ходе опроса людей, которые якобы ставили подписи за выдвижение и выяснилось, что некоторые из них не знают, кто такая Ягутко. Один из них, Андрей Шамов, вместе с Виталием Бычиком обратился с заявлением в милицию по факту подлога документа. "Я действительно не ставил подпись за Ирину Ягутко и даже не знаю, кто это...", — говорит Шамов. По его словам, в документе стоит не его подпись, указана и другая дата рождения. Другие даты рождения стоят ещё у трех подписантов.

Известно, что Ирина Ягутко считала голоса на избирательном участке и на выборах 2010, 2019 годов. Она отказывается отвечать на вопрос, приходила ли за подписью к Андрею Шамову.

Случай с такими странными подписными листами уже третий в столице (они произошли в разных районах). Милиция должна с ними разобраться.
 
 
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На работницу минской 12-й гимназии Ирину Ягутко, члена участковой избирательной комиссии подали заявление в милицию.
 
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