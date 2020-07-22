Лукашенко нашел в Беларуси альтернативу мировым курортам

Александр Лукашенко отметил, что сейчас ряд людей вновь устремились на берега южных стран, несмотря на то, что ситуация с пандемией в мире отнюдь не улеглась.





— Мы никого не держим, поезжайте. Но знайте, что, вернувшись оттуда, вы попадете в карантин минимум на 10 дней, за свой счет. Поэтому я вас прошу: побудьте этот год дома, у нас хватает санаториев, у нас хорошая природа. Отдохните здесь.





Господь нам подарил такую погоду! Сейчас через пару дней будет прохладно, потом через 5 дней будет жара, особенно в Гомеле. Ну, искупайтесь здесь, сходите на Сож, съездите в Славгород, это же совсем рядом, - в эту Голубую криницу. Потопчитесь там ногами, подумайте о хорошем.





У меня своя криница - Трофимова (на малой родине Президента рядом с агрогородком Александрия. - Прим. БЕЛТА). Тоже вас приглашаю, приедьте с детишками, окунитесь. У меня дети малые и взрослые окунались, и никто никогда, слава Богу, не заболел. И вы тоже окунитесь, походите, побегайте, подвигайтесь. Измените свой образ жизни.