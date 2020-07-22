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Лукашенко нашел в Беларуси альтернативу мировым курортам

22.07.2020 10:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вчера Александр Лукашенко побывал в Гомеле и призвал беларусов не ездить на иностранные курорты, а остаться в стране, пишет БЕЛТА.

Александр Лукашенко отметил, что сейчас ряд людей вновь устремились на берега южных стран, несмотря на то, что ситуация с пандемией в мире отнюдь не улеглась.

 — Мы никого не держим, поезжайте. Но знайте, что, вернувшись оттуда, вы попадете в карантин минимум на 10 дней, за свой счет. Поэтому я вас прошу: побудьте этот год дома, у нас хватает санаториев, у нас хорошая природа. Отдохните здесь.

Господь нам подарил такую погоду! Сейчас через пару дней будет прохладно, потом через 5 дней будет жара, особенно в Гомеле. Ну, искупайтесь здесь, сходите на Сож, съездите в Славгород, это же совсем рядом, - в эту Голубую криницу. Потопчитесь там ногами, подумайте о хорошем.

У меня своя криница - Трофимова (на малой родине Президента рядом с агрогородком Александрия. - Прим. БЕЛТА). Тоже вас приглашаю, приедьте с детишками, окунитесь. У меня дети малые и взрослые окунались, и никто никогда, слава Богу, не заболел. И вы тоже окунитесь, походите, побегайте, подвигайтесь. Измените свой образ жизни.
 
Теги: Гомель
 
 
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Вчера Александр Лукашенко побывал в Гомеле и призвал беларусов не ездить на иностранные курорты, а остаться в стране, пишет БЕЛТА.
 
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