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У помидоров, которые выращивали в редакции TUT.BY, новые хозяева. Знакомьтесь - Светлана и Павел

22.07.2020 10:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Этой весной в редакции TUT.BY мы провели эксперимент: посеяли семена помидоров. Несколько недель мы ухаживали за растениями, а потом объявили поиск дачников, которые согласились бы приютить нашу рассаду. Новыми хозяевами томатов стали Анатолий и Светлана. А недавно супруги дачу продали, и наши помидоры перешли к Светлане и Павлу. О новых владельцах дачи и о том, кто сейчас занимается томатами и как они выглядят — в материале REALTY.TUT.BY.


Фото предоставил Анатолий

Знакомьтесь — Светлана и Павел, новые владельцы дачи в Городище в садовом товариществе «Пралеска 2002», где этой весной мы высаживали свою рассаду помидоров.


Фото предоставила Светлана

Светлана работает администратором в стоматологической клинике, Павел — водитель-дальнобойщик. У супругов есть 16-летний сын. Женщина рассказывает, что семьей всегда жили в квартире и мечтали о своем доме. На купленной даче надеются бывать не только по выходным, но и приезжать на более продолжительное время — в доме для этого все предусмотрено, и жить здесь можно круглый год.

Павел и Светлана признаются, что они не растениеводы, с работами на грядках не знакомы. На даче растет много цветов, овощей и зелени. Супруги надеются, что благодаря подсказкам прежних владельцев им удастся сохранить все растения.

О том, что на этой даче растут помидоры из редакции TUT.BY, супруги узнали сразу, на первом осмотре дома и участка. Павел и Светлана сказали: «Конечно, ок! Единственное, на первых порах мы с этим справиться вряд ли сможем». Тогда еще все вместе посмеялись: мол, если прежние владельцы не помогут все это довести до ума, то новые жильцы загубят все старания.

В итоге семьи договорились о том, что будут дружить и что Анатолий и Светлана будут приезжать и помогать ухаживать за нашими томатами и другими растениями. Также заранее было оговорено, что журналистам TUT.BY позволят сделать репортаж, когда придет время собирать урожай. А вот так помидоры выглядят сейчас:


Фото предоставил Анатолий

Фото предоставил Анатолий

Скоро помидоры поспеют, и мы встретимся с обоими семьями на даче, чтобы посмотреть и попробовать урожай.

Мы благодарим обе семьи за понимание, а также за заботу о помидорах из редакции.

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Рассаду наших помидоров мы высадили на даче у Анатолия. Недавно здесь сменились владельцы, но за томатами по-прежнему заботливо ухаживают.
 
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