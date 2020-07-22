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Друг Антонова прокомментировал госпитализацию певца

22.07.2020 10:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Друг Антонова прокомментировал госпитализацию певца

Друг певца Юрия Антонова бизнесмен Андрей Ковалев прокомментировал госпитализацию музыканта, пишет «МК».

Ранее Ковалев рассказывал, что Антонов примерно год назад перенес операцию на колене. Из-за недуга певец даже отменил юбилейное выступление. В феврале ему исполнилось 75 лет.

Напомним, что о госпитализации Антонова стало известно 21 июля. Сообщалось, что он страдал от сильных болей в ноге, его пришлось прооперировать.

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

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Друг певца Юрия Антонова бизнесмен Андрей Ковалев прокомментировал госпитализацию музыканта, пишет «МК». Ранее Ковалев рассказывал, что Антонов примерно год...
 
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