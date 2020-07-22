|
Друг Антонова прокомментировал госпитализацию певца
Источник материала: ОНТ
Друг певца Юрия Антонова бизнесмен Андрей Ковалев прокомментировал госпитализацию музыканта,
Ранее Ковалев рассказывал, что Антонов примерно год назад перенес операцию на колене. Из-за недуга певец даже отменил юбилейное выступление. В феврале ему исполнилось 75 лет.
Напомним, что о
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Друг певца Юрия Антонова бизнесмен Андрей Ковалев прокомментировал госпитализацию музыканта, пишет «МК». Ранее Ковалев рассказывал, что Антонов примерно год...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)