Друг Антонова прокомментировал госпитализацию певца

Источник материала: ОНТ

Друг певца Юрия Антонова бизнесмен Андрей Ковалев прокомментировал госпитализацию музыканта, пишет «МК».

Ранее Ковалев рассказывал, что Антонов примерно год назад перенес операцию на колене. Из-за недуга певец даже отменил юбилейное выступление. В феврале ему исполнилось 75 лет.

Напомним, что о госпитализации Антонова стало известно 21 июля. Сообщалось, что он страдал от сильных болей в ноге, его пришлось прооперировать.

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

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