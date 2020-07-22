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Без воды: зачем менять тормозную жидкость

22.07.2020 11:32 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Автомобили со временем становятся все совершеннее, но базовые принципы их работы остаются неизменными на протяжении десятков лет. Взять хотя бы тормозную систему. Как бы ни изменялись и улучшались все ее компоненты, без тормозной жидкости безопасно остановить автомобиль по-прежнему невозможно. А раз так, важно знать, как правильно ее подобрать и вовремя заменить.

Как это работает?

Основная функция тормозной жидкости — передавать усилие от педали тормоза далее по гидравлическим контурам тормозного привода. Под давлением, создаваемым в главном тормозном цилиндре, она движется по трубкам к каждому колесу автомобиля и воздействует на поршни суппортов или колесных цилиндров, которые приводят в действие тормозные колодки, прижимая их к тормозным дискам — и машина снижает скорость или останавливается. Кроме того, тормозная жидкость выступает еще и в качестве смазки для деталей тормозного механизма, обеспечивая им антикоррозионную защиту и уменьшая трение.

По законам физики, там, где есть давление и трение, есть и нагрев. Рабочая температура тормозной жидкости обычно держится в диапазоне 120°С, но при большой нагрузке может достигать 300°С и даже выше, в зависимости от типа и класса. Это важный параметр, на который сегодня необходимо обращать внимание при выборе ( он указывается на упаковке).

Какие бывают тормозные жидкости?

Классифицируют все тормозные жидкости по двум основным свойствам: «сухой» и «влажной» температуре кипения, а также вязкости. Самая известная система— DOT (названа по имени Department of Transportation – Министерство Транспорта США). Это не единственная, но самая распространенная система классификации тормозных жидкостей. В соответствии с ней существует деление на несколько типов: DOT 3 — для относительно тихоходных автомобилей с барабанными тормозами (встречается на некоторых моделях автоконцерна PSA, Suzuki и Toyota); DOT 4 — самый распространенный — для современных автомобилей с дисковыми тормозами на обеих осях (в свою очередь, делится на два класса в зависимости от уровня вязкости: Class 4 и Class 6 – низковязкостные жидкости для авто с ESP®); DOT 5.1 — для тяжелых или спортивных режимов эксплуатации с интенсивными разгонами и резкими торможениями (отличается более высокой точкой кипения, но недостаточной для ABS/ESP® вязкостью). Все это тормозные жидкости на основе гликолевых/полигликолевых соединений c эфирами борной кислоты и различных присадок.

Особняком стоит тип DOT 5.0 — из-за силиконовой основы. При некоторых положительных свойствах в сравнении с другими DOT, такая тормозная жидкость неприменима на автомобилях с ABS/ESP® и автомобилях, эксплуатируемых в холодном климате — именно из-за особенностей взаимодействия с образуемой влагой в магистрали.

Что влияет на качество работы и срок службы тормозной жидкости?

Главным «врагом» тормозной системы в целом и тормозной жидкости в частности была и остается вода. Дело в таком свойстве тормозной жидкости как гигроскопичность, то есть способность впитывать влагу из окружающего воздуха. Достаточно даже того малого количества, с которым жидкость контактирует в бачке тормозного привода или которое проникает через тормозные шланги и их соединения, чтобы со временем в ней начала скапливаться вода.

Процесс накопления влаги в тормозной жидкости вызывает ее «старение»: с повышением содержания воды температура кипения падает, а опасного пара выделяется больше. В лучшем случае это может привести к снижению эффективности торможения, а в худшем — к отказу тормозов со всеми вытекающими.

Уже в течение первого года эксплуатации тормозной жидкости в ней может содержаться до 2% влаги, ко второму году — до 3,5%, к третьему — до 5%. Поэтому различают температуру кипения «сухой» (новой и еще не напитавшей влаги) и «увлажненной» тормозной жидкости (за точку отсчета берется содержание воды на уровне 3,5%). Так, уже при трехпроцентном содержании воды температура кипения падает с 330 до 165 С. Кроме того, высокое содержание воды в тормозной жидкости вызывает коррозию в тормозной системе.

Как узнать, что тормозная жидкость требует замены?

Простое правило в отношении педали тормоза гласит: при нажатии ее ход не должен быть больше пяти сантиметров. Если педаль тормоза проваливается на более значительное расстояние или пружинит, это может сигнализировать об отказе тормозного контура или попадании воздуха в тормозную систему. А значит, необходимо заменить тормозную жидкость и прокачать тормоза.

Тормозную жидкость лучше обновить и в том случае, если неизвестно, когда в последний раз производилась ее замена в автомобиле. В этом случае можно использовать специальные тестеры, которые позволяют определить уровень температуры кипения тормозной жидкости, но проще и надежнее залить новую.

Кроме того, следует обращать внимание на цвет и состояние тормозной жидкости: она должна быть прозрачной, без посторонних примесей. Помутнение, появление осадка — признаки того, что ее пора менять.

Можно ли доливать тормозную жидкость или смешивать жидкости от разных производителей?

То, что тормозную жидкость можно «обновить», долив свежую — заблуждение, причем опасное. На количество уже имеющейся в системе влаги такая манипуляция никак не повлияет и не сделает торможение более эффективным. Это отчасти снимает вопрос о том, можно ли смешивать разные жидкости. Но если вдруг по каким-то причинам вы вынуждены так поступить, важно помнить, что ни в коем случае нельзя смешивать тормозные жидкости с разной основой (например, минеральной и силиконовой). Так же не рекомендуется смешивать жидкости на общей (гликолевой) основе, но от разных брендов: каждый состав имеет индивидуальную композицию, каждый производитель применяет разные присадки.

Исходя из задач, которые выполняет тормозная жидкость, к ней выдвигается ряд основных требований:

  • устойчивость к сжатию. Именно это свойство помогает жидкости равномерно передавать давление по всему объему гидравлического контура тормозной системы. И чем ниже сжатие, тем лучше «проводимость» (зависит от уровня «гигроскопичности» тормозной жидкости). Изначально об этом можно судить по значению «сухой» точки кипения, указанной на упаковке: чем она выше, тем ниже гигроскопичность или,  правильнее выражаясь, дольше во времени отложена скорость впитывания или накопления влаги в тормозной жидкости.
  • высокая температура кипения. Как уже отмечалось выше, тормозная жидкость при работе сильно нагревается. Если она закипает и испаряется, возникает так называемый эффект паровой пробки: образующиеся водные пары, в отличие от тормозной жидкости, сжимаются, принимая на себя часть тормозного усилия, и работа всей системы ухудшается. Вот почему важно, чтобы точка кипения тормозной жидкости находилась выше ее рабочей температуры;
  • стабильность вязкостно-температурных свойств. Проще говоря, тормозная жидкость не должна становиться густой с понижением внешней температуры (особенно при минусовых отметках) и оставаться достаточно вязкой при ее повышении с одновременным сохранением собственных высоких температур кипения;
  • смазывающая способность тормозной жидкости для защиты от коррозии внутренних поверхностей тормозной магистрали. Современные требования автопроизводителей в этом отношении становятся все более жесткими — поскольку это касается компонентов электронных систем безопасности движения ABS и ESP® в силу их важности в обеспечении безопасности на дороге. Высококачественные смазывающие присадки значительно продлевают срок службы оригинального оборудования и позволяют избежать ремонта с заменой дорогостоящих гидромодуляторов.

Требования к качеству тормозной жидкости становятся все более строгими, поскольку сегодня автомобили оборудуются не только системами ABS, но и более сложными системами курсовой устойчивости ESP®, которые за 25 лет их существования совершенствуются в соответствии с требованиями автопроизводителей. На скорость и точность срабатывания систем может повлиять даже незначительное изменение вязкости или образование пузырьков пара.

Поэтому компания Bosch как первый разработчик и инноватор систем ABS/ESP®, и их ведущий производитель и поставщик, в ответ на ужесточение вышеуказанных требований разработала новые виды тормозных жидкостей и затем выпустила их на рынок послепродажного обслуживания под именами ENV4 и ENV6. Их основной отличительной особенностью является уникальное сочетание пониженной вязкости с более высокой температурой кипения и высокой смазывающей способностью по сравнению с другими аналогами стандарта DOT.

Если ENV4 применяется для любых систем DOT 4, то ENV 6 является наиболее универсальной, т.е. может заменить собой любые гликолевые DOT. Подобная универсальность избавляет водителя или механика от «ошибочного» залива и является полезным подспорьем для СТО и торговых организаций в работе с ассортиментом такой расходной запчасти как тормозная жидкость: они могут использовать один тип вместо трех или даже четырех, если учитывать оба класса DOT4.

С какой периодичностью менять тормозную жидкость?

Ориентироваться в этом вопросе следует либо на пробег (если автомобиль используется нерегулярно или, наоборот, постоянно и интенсивно), либо на время с последней замены. В первом случае новую тормозную жидкость нужно заливать с интервалом в 30-40 тыс. км., во втором — раз в год для систем DOT3, раз в 2 года для систем DOT4 и 5.1.

Срок эксплуатации тормозной жидкости зависит от ее характеристик: как указано выше тормозные жидкости стандарта DOT 4 подлежат полной замене каждые два года.  Уникальные свойства Bosch ENV6 обеспечивают интервал замены более 3 лет или 60 тыс.км.

 
 
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Автомобили со временем становятся все совершеннее, но базовые принципы их работы остаются неизменными на протяжении десятков лет. Взять хотя бы тормозную систему.
 
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