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В США неизвестные открыли огонь по участникам похоронной процессии
Источник материала: ОНТ
Кровавая перестрелка в США попала на видео. Неизвестные открыли огонь по участникам похоронной процессии.
Эти кадры сняты возле ритуального бюро в Чикаго. Нападавшие обстреливали людей из автомобиля, те кричали и пытались убежать. По меньшей мере, ранены 14 человек. Некоторые – в критическом состоянии. Одного подозреваемого задержали, остальным удалось скрыться.
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Кровавая перестрелка в США попала на видео. Неизвестные открыли огонь по участникам похоронной процессии. Эти кадры сняты возле ритуального бюро в Чикаго....
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