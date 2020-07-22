В США неизвестные открыли огонь по участникам похоронной процессии

Источник материала: ОНТ

Кровавая перестрелка в США попала на видео. Неизвестные открыли огонь по участникам похоронной процессии.

Эти кадры сняты возле ритуального бюро в Чикаго. Нападавшие обстреливали людей из автомобиля, те кричали и пытались убежать. По меньшей мере, ранены 14 человек. Некоторые – в критическом состоянии. Одного подозреваемого задержали, остальным удалось скрыться.

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