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В США неизвестные открыли огонь по участникам похоронной процессии

22.07.2020 12:10 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Кровавая перестрелка в США попала на видео. Неизвестные открыли огонь по участникам похоронной процессии. 

Эти кадры сняты возле ритуального бюро в Чикаго. Нападавшие обстреливали людей из автомобиля, те кричали и пытались убежать. По меньшей мере, ранены 14 человек. Некоторые – в критическом состоянии. Одного подозреваемого задержали, остальным удалось скрыться.     

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Кровавая перестрелка в США попала на видео. Неизвестные открыли огонь по участникам похоронной процессии.  Эти кадры сняты возле ритуального бюро в Чикаго....
 
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