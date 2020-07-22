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В Брагинском районе женщина на VW насмерть сбила велосипедиста и скрылась с места аварии

22.07.2020 12:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Женщина на VW насмерть сбила велосипедиста и скрылась с места аварии. Об этом сообщили в ГАИ УВД Гомельского облисполкома.


По информации инспекторов, 21 июля, около 22.00, на 78-м километре трассы Калинковичи — Брагин — Комарин — граница Украины легковушка сбила 54-летнего велосипедиста, который ехал по краю проезжей части в попутном направлении.

В результате ДТП велосипедист от полученных травм умер на месте происшествия, а водитель скрылся с места аварии.


В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий выяснилось, что наезд совершила 46-летняя женщина, которая управляла Volkswagen Golf. Ее задержали.

 
 
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Авария произошла 21 июля, около 22.00, на 78-м километре трассы Калинковичи - Брагин - Комарин - граница Украины.
 
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