В Брагинском районе женщина на VW насмерть сбила велосипедиста и скрылась с места аварии

Источник материала: Tut.by

Женщина на VW насмерть сбила велосипедиста и скрылась с места аварии. Об этом сообщили в ГАИ УВД Гомельского облисполкома.





По информации инспекторов, 21 июля, около 22.00, на 78-м километре трассы Калинковичи — Брагин — Комарин — граница Украины легковушка сбила 54-летнего велосипедиста, который ехал по краю проезжей части в попутном направлении.

В результате ДТП велосипедист от полученных травм умер на месте происшествия, а водитель скрылся с места аварии.





В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий выяснилось, что наезд совершила 46-летняя женщина, которая управляла Volkswagen Golf. Ее задержали.