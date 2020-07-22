|
ЦИК: из-за эпидситуации число наблюдателей на избирательных участках уменьшат
22.07.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Из-за эпидемиологической ситуации число
Председатель Центризбиркома Лидия Ермошина предложила на период проведения нынешней избирательной кампании уменьшить количество наблюдателей в основной день голосования до пяти, во время досрочного голосования — до трех. «Речь идет только о присутствии. Аккредитация наблюдателей не прекращается, — обратила внимание руководитель ЦИК. — Просто на тот момент, когда участок для голосования открывается для организации голосования, председатель комиссии производит отбор по дате подачи документов на аккредитацию и определяет количественный состав наблюдателей. Если кто-то из наблюдателей выбывает, председатель комиссии должен позвонить наблюдателю, следующему по списку, и пригласить его прийти на избирательный участок».
Она напомнила, что Министерство здравоохранения разработало рекомендации для предотвращения распространения респираторных инфекций (в том числе COVID-19) при проведении голосования на выборах Президента. В числе рекомендаций — соблюдение принципа социального дистанцирования при расстановке столов и стульев членов участковой комиссии, мест для наблюдателей, между избирателями (расстояние не менее 1 м).
Как сообщалось, Палата представителей назначила президентские выборы на 9 августа. По календарному плану досрочное голосование на выборах состоится с 4 по 8 августа. Итоги Центризбирком должен подвести не позднее 19 августа. Второй тур, если в нем будет необходимость, по плану должен пройти не позднее чем в двухнедельный срок, то есть 23 августа.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Из-за эпидемиологической ситуации число наблюдателей во время нынешней избирательной кампании на участках для голосования уменьшат. Такое постановление...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)