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ЦИК: из-за эпидситуации число наблюдателей на избирательных участках уменьшат

22.07.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

ЦИК: из-за эпидситуации число наблюдателей на избирательных участках уменьшат

Из-за эпидемиологической ситуации число наблюдателей во время нынешней избирательной кампании на участках для голосования уменьшат. Такое постановление принято сегодня на заседании ЦИК, передает корреспондент БЕЛТА.

Председатель Центризбиркома Лидия Ермошина предложила на период проведения нынешней избирательной кампании уменьшить количество наблюдателей в основной день голосования до пяти, во время досрочного голосования — до трех. «Речь идет только о присутствии. Аккредитация наблюдателей не прекращается, — обратила внимание руководитель ЦИК. — Просто на тот момент, когда участок для голосования открывается для организации голосования, председатель комиссии производит отбор по дате подачи документов на аккредитацию и определяет количественный состав наблюдателей. Если кто-то из наблюдателей выбывает, председатель комиссии должен позвонить наблюдателю, следующему по списку, и пригласить его прийти на избирательный участок».

Она напомнила, что Министерство здравоохранения разработало рекомендации для предотвращения распространения респираторных инфекций (в том числе COVID-19) при проведении голосования на выборах Президента. В числе рекомендаций — соблюдение принципа социального дистанцирования при расстановке столов и стульев членов участковой комиссии, мест для наблюдателей, между избирателями (расстояние не менее 1 м).

Как сообщалось, Палата представителей назначила президентские выборы на 9 августа. По календарному плану досрочное голосование на выборах состоится с 4 по 8 августа. Итоги Центризбирком должен подвести не позднее 19 августа. Второй тур, если в нем будет необходимость, по плану должен пройти не позднее чем в двухнедельный срок, то есть 23 августа.

https://www.belta.by/

 
 
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Из-за эпидемиологической ситуации число наблюдателей во время нынешней избирательной кампании на участках для голосования уменьшат. Такое постановление...
 
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