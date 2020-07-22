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В Беловежской пуще обнаружили противотанковую мину времен Второй мировой войны

22.07.2020 11:38 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Беловежской пуще обнаружили противотанковую мину времен Второй мировой войны

Пограничники обнаружили на территории Беловежской пущи немецкую противотанковую мину, сообщили на официальном сайте национального парка.

Находкой оказалась противотанковая немецкая мина Tellermine 42. Подобные мины появились на заключительном этапе Первой мировой войны. Взрывное устройство было достаточно распространено и широко использовалось вермахтом и союзниками Германии в период Второй мировой войны. Из всех противотанковых немецких мин данная производилась наиболее массово – с 1942 по 1945 год было выпущено около 10 млн подобных снарядов.

На место прибыли саперы, обезвредили боеприпас и вывезли с территории Беловежской пущи.

В последний раз на территории нацпарка была обнаружена осколочная граната РГ-42 в апреле 2016 года.

Фото: npbp.by

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Пограничники обнаружили на территории Беловежской пущи немецкую противотанковую мину, сообщили на официальном сайте национального парка. Находкой оказалась...
 
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