Водное шоу, конкурсы и викторины: в пятницу праздник на площади Якубовского

Источник материала: Горецкий вестник

В пятницу, 24 июля, в 12.00 на площади И. И. Якубовского будет организован праздник в рамках республиканской акции «Каникулы без дыма и огня».





Запланированы работы тематических площадок. Можно будет проверить знания в викторинах и конкурсах с акцентом на основы безопасности жизнедеятельности, а также получить призы.

Кстати, сотрудники РОЧС будут демонстрировать технику, оборудование и костюмы. И, конечно, всех ждет полюбившееся водное шоу от спасателей. Приходите! Будет интересно и весело!