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Водное шоу, конкурсы и викторины: в пятницу праздник на площади Якубовского

22.07.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


В пятницу, 24 июля, в 12.00 на площади И. И. Якубовского будет организован праздник в рамках республиканской акции «Каникулы без дыма и огня».

Водное шоу, конкурсы и викторины: в пятницу праздник на площади Якубовского

Запланированы работы тематических площадок. Можно будет проверить знания в викторинах и конкурсах с акцентом на основы безопасности жизнедеятельности, а также получить призы.

Кстати, сотрудники РОЧС будут демонстрировать технику, оборудование и костюмы. И, конечно, всех ждет полюбившееся водное шоу от спасателей. Приходите! Будет интересно и весело!


 
 
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В пятницу, 24 июля, в 12.00 на площади И. И. Якубовского будет организован праздник в рамках республиканской акции «Каникулы без дыма и огня». Запланированы работы...
 
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