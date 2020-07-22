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Как быстро засолить огурцы к ужину: 2 простых способа
Источник материала: ОНТ
Далеко не всегда можно найти силы и время на готовку. И тогда на помощь хозяйке приходят хитрости и лайфхаки, которые позволяют им сэкономить время и деньги.
Рассказываем о 2 быстрых способах приготовления малосольных огурцов к ужину.
1. Русский рецепт
Для этого вам понадобятся:
Разрежьте огурцы на 2 части и поместите их в полиэтиленовый пакет. Добавьте в него нарезанный укроп, размолотый чеснок, столовую ложку соли и сахара, перец, а также сок лайма. Закройте пакет и хорошенько его потрясите в течение 5 минут. Поместите пакет с огурцами в холодильник на 15 минут. Хрустящие огурчики готовы.
2. Азиатский рецепт
Для этого вам понадобятся:
Разрежьте огурцы на половинки и побейте их ножом или толкучкой. В таком состоянии огурцы приготовятся быстрее. Поместите огурцы в ёмкость. Добавьте в неё чеснок, имбирь, перец чили, а также кинзу. После этого добавьте в ёмкость сухой перец, мёд или сахар. Залейте огурцы соевым соусом и добавьте лайм. В тёплом месте огурцы должны постоять полчаса, в холодильнике - 15 минут. Перед подачей можно добавить к огурцам орешки кешью.
Приятного аппетита!
фото: gastronom.ru
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Далеко не всегда можно найти силы и время на готовку. И тогда на помощь хозяйке приходят хитрости и лайфхаки, которые позволяют им сэкономить время и деньги....
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