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Как быстро засолить огурцы к ужину: 2 простых способа

22.07.2020 12:30 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как быстро засолить огурцы к ужину: 2 простых способа

Далеко не всегда можно найти силы и время на готовку. И тогда на помощь хозяйке приходят хитрости и лайфхаки, которые позволяют им сэкономить время и деньги.

Рассказываем о 2 быстрых способах приготовления малосольных огурцов к ужину. 

1. Русский рецепт

Для этого вам понадобятся:

  • килограмм огурцов,
  • пучок свежего или сухого укропа
  • чеснок
  • столовая ложка соли
  • столовая  ложка сахара
  • перец
  • сок лайма.

Разрежьте огурцы на 2 части и поместите их в полиэтиленовый пакет. Добавьте в него нарезанный укроп, размолотый чеснок, столовую ложку соли и сахара, перец, а также сок лайма. Закройте пакет и хорошенько его потрясите в течение 5 минут. Поместите пакет с огурцами в холодильник на 15 минут. Хрустящие огурчики готовы. 

2. Азиатский рецепт

Для этого вам понадобятся:

  • огурцы
  • чеснок
  • имбирь
  • перец чили
  • кинза
  • сухой перец
  • мёд или сахар
  • соевый соус
  • лайм
  • орешки кешью.

Разрежьте огурцы на половинки и побейте их ножом или толкучкой. В таком состоянии огурцы приготовятся быстрее. Поместите огурцы в ёмкость. Добавьте в неё чеснок, имбирь, перец чили, а также кинзу. После этого добавьте в ёмкость сухой перец, мёд или сахар. Залейте огурцы соевым соусом и добавьте лайм. В тёплом месте огурцы должны постоять полчаса, в холодильнике - 15 минут. Перед подачей можно добавить к огурцам орешки кешью. 

Приятного аппетита!

фото: gastronom.ru

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Далеко не всегда можно найти силы и время на готовку. И тогда на помощь хозяйке приходят хитрости и лайфхаки, которые позволяют им сэкономить время и деньги....
 
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