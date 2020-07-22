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В Беларуси снижается смертность от заболеваемости злокачественными опухолями

22.07.2020 12:32 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Беларуси снижается смертность от заболеваемости злокачественными опухолями. Об этом шла речь на встрече министра здравоохранения Владимира Караника с руководителем РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н. Н. Александрова доктором медицинских наук Сергеем Поляковым, его заместителем доктором медицинских наук Сергеем Красным и директором биотехнологической компании из Бостона CureLab Oncology, Inc. Алексом Шнейдером, передает корреспондент БЕЛТА.

В Беларуси снижается смертность от заболеваемости злокачественными опухолями

"Если взять соотношение заболеваемости злокачественными опухолями к смертности, еще 20 лет назад этот показатель достигал 65%, сейчас - чуть выше 30%. То есть две трети пациентов справляются с недугом и продолжают жить дальше", - отметил Владимир Караник.

В Беларуси снижается смертность от заболеваемости злокачественными опухолями

Караник: Онкологическая служба Беларуси за несколько десятилетий сделала мощный рывок вперёд. Об этом рассказал министр здравоохранения Владимир Караник на встрече с руководителем РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н. Н. Александрова, доктором медицинских наук Сергеем Поляковым, его заместителем, доктором медицинских наук Сергеем Красным и директором биотехнологической компании из Бостона CureLab Oncology, Inc. Алексом Шнейдером.

На встрече был обсужден эксперимент, который проводится сейчас в РНПЦ

"Белорусско-Американский научно-исследовательский проект применения противоопухолевой ДНК-вакцины при метастатических злокачественных опухолях".

Отметим, что традиционные методы лечения злокачественных опухолей включают химиотерапию цитостатическими и таргетными средствами, хирургию и лучевую терапию. Эффективность такого лечения зависит от типа опухоли, стадии и доступности терапевтических средств. В ряде случаев традиционных методов оказывается недостаточно для достижения длительной ремиссии, и терапия сопровождается серьезными побочными эффектами. За последние два десятка лет сформировалось множество направлений иммунотерапии, одним из которых является использование противоопухолевых вакцин. Противоопухолевые ДНК-вакцины представляют собой генетические конструкции (плазмиды), кодирующие антиген, эффект которых наступает в организме после вакцинации.

Белорусские онкологи провели комплексный поиск по всему миру наиболее перспективных направлений иммунотерапии в онкологии и выбрали ДНК-вакцину «ЕЛЕНАГЕН».

В целом, введение вакцины «ЕЛЕНАГЕН» не сопровождалось какими-либо значимыми побочными эффектами. В исследовании расширенной первой фазы было показано, что даже примененный без сочетания с другими леркартсвами «ЕЛЕНАГЕН» останавливал прогрессию заболевания на срок более 2 месяцев у пациентов с прогрессирующим заболеванием, для которых были исчерпаны все стандартные методы лечения. Ожидаемый полезный эффект применения заключается в том, что в сочетании с «ЕЛЕНАГЕНОМ» стандартные методы лечения дадут больший эффект, чем примененные сами по себе.

С участием признанных мировых экспертов в области онкологии в течение 2019 года научный протокол был доработан и окончательную версию теперь используют в научных исследованиях. Исследование единогласно одобрено Министерством здравоохранения Республики Беларусь.

«ЕЛЕНАГЕН» был разработан CureLab Oncology, Inc., биотехнологической компанией из Бостона, которая и предоставила продукт белорусским коллегам. Со слов генерального директора компании доктора Алекса Шнейдера, изначально планировалось начать II фазу клинических исследований вакцины «ЕЛЕНАГЕН» в США и многих других странах. Но после изучения представленного белорусской стороной научного протокола, а также ознакомления с уровнем онкологических учреждений было решено начать исследования с Республики Беларусь с дальнейшим подключением ведущих мировых онкологических центров.

В проект было решено включить пациентов с запущенными формами злокачественных опухолей. Пациенты на поздней стадии болезни с триплетнегативным раком молочной железы, раком яичников, раком желудка и раком поджелудочной железы с помощью компьютерной программы распределяются на две группы и получают либо стандартную химиотерапию, либо химиотерапию в сочетании с новым лекарственным средством «ЕЛЕНАГЕН». Для каждого типа онкологического заболевания группы пациентов будут сравниваться по множеству клинических параметров. В ряде ситуаций можно ожидать значительную регрессию опухоли, при которой появится возможность проведения хирургического лечения.

 
 
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  В Беларуси снижается смертность от заболеваемости злокачественными опухолями. Об этом шла речь на встрече министра здравоохранения Владимира Караника с...
 
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