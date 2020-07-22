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Житель Ивацевичей установил в квартире специальный бокс для выращивания конопли

22.07.2020 12:32 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Оперативники наркоконтроля УВД Бреста и Ивацевичского РОВД совместно с коллегами из Минской области по месту жительства 31-летнего жителя Ивацевичей, рабочего одного из предприятий города, обнаружили специальный бокс, предназначенный для выращивания конопли.

Житель Ивацевичей установил в квартире специальный бокс для выращивания конопли

Бокс оснащен климатическим оборудованием: системами освещения, вентиляции и увлажнения.

Оборудование, а также более 15 граммов высушенной марихуаны, которую мужчина хранил дома, изъяты. Следователями дана правовая оценка, мужчина задержан.

 
Теги: Брест
 
 
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  Оперативники наркоконтроля УВД Бреста и Ивацевичского РОВД совместно с коллегами из Минской области по месту жительства 31-летнего жителя Ивацевичей, рабочего...
 
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