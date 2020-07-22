Житель Ивацевичей установил в квартире специальный бокс для выращивания конопли

Источник материала: Виртуальный Брест

Оперативники наркоконтроля УВД Бреста и Ивацевичского РОВД совместно с коллегами из Минской области по месту жительства 31-летнего жителя Ивацевичей, рабочего одного из предприятий города, обнаружили специальный бокс, предназначенный для выращивания конопли.





Бокс оснащен климатическим оборудованием: системами освещения, вентиляции и увлажнения.

Оборудование, а также более 15 граммов высушенной марихуаны, которую мужчина хранил дома, изъяты. Следователями дана правовая оценка, мужчина задержан.