ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Бресте на путепроводе произошло попутное столкновение

22.07.2020 12:32 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

ДТП зарегистрировано 21 июля около 21:05 часов. По предварительной информации, 18-летний водитель автомобиля «БМВ 520i» двигался по Варшавскому шоссе, в направлении к улице Краснознаменной.

В Бресте на путепроводе произошло попутное столкновение

На спуске с путепровода молодой человек не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении автомобилем «Рено Лагуна», под управлением 25-летнего водителя.

В Бресте на путепроводе произошло попутное столкновение

В результате ДТП 19-летняя пассажир автомобиля «БМВ 520i», которая находилась на переднем пассажирском сидении, получила телесные повреждения, после оказания помощи отпущена домой. Проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает, водители должны соблюдать необходимую дистанцию, которая позволила бы избежать столкновения в случае экстренного торможения или остановки.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  ДТП зарегистрировано 21 июля около 21:05 часов. По предварительной информации, 18-летний водитель автомобиля «БМВ 520i» двигался по Варшавскому шоссе, в направлении к...
 
Новости дня
Новости разные
 
В 11 туре женского чемпионата Беларуси по футболу сыграны два матча
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
22.07.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика