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В Бресте на путепроводе произошло попутное столкновение
22.07.2020 12:32 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
ДТП зарегистрировано
На спуске с путепровода молодой человек не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении автомобилем «Рено Лагуна», под управлением 25-летнего водителя.
В результате ДТП 19-летняя пассажир автомобиля «БМВ 520i», которая находилась на переднем пассажирском сидении, получила телесные повреждения, после оказания помощи отпущена домой. Проводится проверка.
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ДТП зарегистрировано 21 июля около 21:05 часов. По предварительной информации, 18-летний водитель автомобиля «БМВ 520i» двигался по Варшавскому шоссе, в направлении к...
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