В Бресте на путепроводе произошло попутное столкновение

Источник материала: Виртуальный Брест

ДТП зарегистрировано 21 июля около 21:05 часов . По предварительной информации, 18-летний водитель автомобиля «БМВ 520i» двигался по Варшавскому шоссе, в направлении к улице Краснознаменной.





На спуске с путепровода молодой человек не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении автомобилем «Рено Лагуна», под управлением 25-летнего водителя.





В результате ДТП 19-летняя пассажир автомобиля «БМВ 520i», которая находилась на переднем пассажирском сидении, получила телесные повреждения, после оказания помощи отпущена домой. Проводится проверка.



Госавтоинспекция напоминает, водители должны соблюдать необходимую дистанцию, которая позволила бы избежать столкновения в случае экстренного торможения или остановки.