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Электрический кроссовер Skoda Enyaq: известна дата премьеры
Источник материала: Tut.by
Постепенное рассекречивание кроссовера Skoda Enyaq на модульной платформе MEB продолжается. Сегодня пресс-служба компании сообщила, что машину представят 1 сентября в Праге — премьера электрокара станет одним из мероприятий, посвященных 125-летнему юбилею фирмы, который Skoda отмечает в этом году.
Еще в мае Skoda обнародовала официальные снимки Enyaq в камуфляже, но в этот раз, увы, ограничилась лишь затемненным тизером с изображением силуэта новинки. Почти вся техническая информация о кроссовере уже также
Еще больше подробностей узнаем в день официальной премьеры. Выпуск Enyaq будет развернут на заводе Skoda в Млада-Болеслава, у дилеров кроссовер появится в первой половине 2021 года.
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Пресс-служба Skoda сообщила, что машину представят 1 сентября в Праге - премьера электрокара станет одним из мероприятий, посвященных 125-летнему юбилею компании.
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