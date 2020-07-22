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Электрический кроссовер Skoda Enyaq: известна дата премьеры

22.07.2020 13:12 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Постепенное рассекречивание кроссовера Skoda Enyaq на модульной платформе MEB продолжается. Сегодня пресс-служба компании сообщила, что машину представят 1 сентября в Праге — премьера электрокара станет одним из мероприятий, посвященных 125-летнему юбилею фирмы, который Skoda отмечает в этом году.


Еще в мае Skoda обнародовала официальные снимки Enyaq в камуфляже, но в этот раз, увы, ограничилась лишь затемненным тизером с изображением силуэта новинки. Почти вся техническая информация о кроссовере уже также известна. Напомним, что Enyaq будет предлагаться с задним или полным приводом, тремя вариантами тяговых батарей (55, 62 и 82 кВтч) и электромоторами мощностью от 148 до 306 л.с. Максимальный пробег на одной зарядке будет достигать 500 км, а до 100 км/ч самый динамичный вариант Enyaq сможет разгоняться за 6,2 секунды.


Еще больше подробностей узнаем в день официальной премьеры. Выпуск Enyaq будет развернут на заводе Skoda в Млада-Болеслава, у дилеров кроссовер появится в первой половине 2021 года.

 
 
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Пресс-служба Skoda сообщила, что машину представят 1 сентября в Праге - премьера электрокара станет одним из мероприятий, посвященных 125-летнему юбилею компании.
 
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