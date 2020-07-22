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5 способов выглядеть стройной в обтягивающих джинсах, даже если вы не худышка
Источник материала: ОНТ
Если вы считаете, что вам категорически противопоказано носить облегающие джинсы, то это далеко не так. Правильно подобранные аксессуары, верх и посадка смогут вас в этом разубедить.
Советуем вам попробовать следующие 5 лайфхаков.
1. Приобретайте джинсы тёмного цвета
Во-первых, тёмный цвет делает силуэт всегда стройнее. Во-вторых, это классика, которую, будет легко сочетать как со спортивным стилем, так и с более элегантным.
2. Носите джинсы со средней посадкой
Дело в том, что джинсы с низкой или же высокой посадкой одинаково привлекают внимание к тому, что вы всеми способами желаете скрыть - животу.
3. Подчеркните талию
В этом вам поможет рубашка в мужском стиле, завязанная на талии. Тунику можно подвязать тонким и ярким ремешком.
4. Надевайте тёплые вещи
Длинный и объёмный кардиган отличный способ не только согреться, но и спрятать недостатки вашей фигуры.
5. Подбирайте каблук
Узкие джинсы идеально подходят для обладательниц длинных ног. Сделать их ещё длиннее помогут лодочки цвет которых будет совладать с вашим оттенком ног или с цветом джинсов.
фото: Pinterest
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Если вы считаете, что вам категорически противопоказано носить облегающие джинсы, то это далеко не так. Правильно подобранные аксессуары, верх и посадка смогут вас...
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