5 способов выглядеть стройной в обтягивающих джинсах, даже если вы не худышка

Источник материала: ОНТ

Если вы считаете, что вам категорически противопоказано носить облегающие джинсы, то это далеко не так. Правильно подобранные аксессуары, верх и посадка смогут вас в этом разубедить.

Советуем вам попробовать следующие 5 лайфхаков.

1. Приобретайте джинсы тёмного цвета

Во-первых, тёмный цвет делает силуэт всегда стройнее. Во-вторых, это классика, которую, будет легко сочетать как со спортивным стилем, так и с более элегантным.





2. Носите джинсы со средней посадкой

Дело в том, что джинсы с низкой или же высокой посадкой одинаково привлекают внимание к тому, что вы всеми способами желаете скрыть - животу.





3. Подчеркните талию

В этом вам поможет рубашка в мужском стиле, завязанная на талии. Тунику можно подвязать тонким и ярким ремешком.





4. Надевайте тёплые вещи

Длинный и объёмный кардиган отличный способ не только согреться, но и спрятать недостатки вашей фигуры.





5. Подбирайте каблук

Узкие джинсы идеально подходят для обладательниц длинных ног. Сделать их ещё длиннее помогут лодочки цвет которых будет совладать с вашим оттенком ног или с цветом джинсов.





фото: Pinterest

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