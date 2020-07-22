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Помните, люди жаловались на плохой ремонт фасада в новостройке в Уручье? Вот что им ответил УКС

22.07.2020 13:48 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Помните проблемную десятиэтажку в Уручье, где жильцы через суд сначала добились ремонта, а теперь требуют сделать его качественно? Сегодня УКС Заводского района Минска прокомментировал порядок, стоимость и сроки ремонта фасада.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

О доме № 23 по улице Героев 120-й дивизии мы писали уже дважды. Первый раз, в 2019 году, когда жильцы обратились в редакцию с жалобой на плохое техническое состояние почти нового дома: штукатурный фасад во многих местах осыпался, трещины по стенам. Изнутри проблем было еще больше: промерзания в зоне колонн, плесень под обоями, отсутствие нормальной вентиляции и сырость в квартирах, вода в подвале. В доме всего 60 квартир, и более чем в 40 из них люди сталкиваются с разного рода недоделками и строительным браком.

Люди требовали, чтобы УКС Заводского района исполнил решение суда от 12 октября 2018 года и починил фасад.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Второй раз мы встречались с жильцами в начале июля, после того как начались работы на фасаде. В этот раз их не устраивало, как ремонтируются стены: получилось не совсем то, на что рассчитывали владельцы квартир. Вместо тотальной замены штукатурки фасад ремонтируется выборочно: где-то сбивается большой кусок фасада, а где-то лишь полоска длиной в метр и шириной в 10 сантиметров, многие явные проблемы в виде трещин на стенах остаются без внимания строителей. И у жильцов дома сложилось мнение, что присужденные их ЖСПК деньги, те самые 63 тысячи рублей, используются нерационально.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Стоит отметить, что УКС Заводского района не строил этот дом, а получил «в наследство» после присоединения к нему УКС «Восток» (образовался путем объединения УКСов Первомайского и Партизанского районов).

Представитель УКС Заводского района попросил направить им запрос на получение информации по дому № 23 на электронную почту. Сегодня пришел ответ. Вот что в нем говорится:

В целях надлежащего исполнения решения суда г. Минска от 12.10.2018 предприятие обратилось к организации — разработчику теплоизоляционной штукатурной смеси «Спадар», рекомендованной для устранения дефектов по жилому дому, с целью разработки технологической карты. Из письма следует, что эта карта прошла согласование у представителей ЖСПК «Авиа-7» и КУП «ЖКХ Первомайского района г. Минска» (эксплуатирующей организации).




Ответ УКС

Работы по ремонту фасада, по информации УКСа, выполняются в соответствии с разработанной технологической картой. «Объем выполняемых работ, в том числе заделка трещин на фасаде, определяется путем простукивания и визуально-инструментального обследования», — говорится в письме.

Объясняется и стоимость работ: «Стоимость работ по договору превышает сумму 63 000 рублей, учитывает весь комплекс необходимых ремонтных работ по фасаду и финансируется за счет собственных средств заказчика».

УКС сообщает, что при благоприятных погодных условиях «завершение всех ремонтных работ планируются осуществить в третьем квартале».


Фото предоставлено жильцами дома

Жильцы дома сообщают, что ремонтные работы на данный момент продолжаются, рабочие сбивают старую штукатурку.

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Теги: Минск
 
 
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