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В Глубоком 7-летняя девочка выбежала на дорогу и ее сбил автомобиль

22.07.2020 13:42 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Глубоком 7-летняя девочка выбежала на дорогу и ее сбил автомобиль

7-летняя девочка оказалась под колесами автомобиля в Глубоком (Витебская область) на улице Красноармейской. Об этом сообщили в Telegram-канале Следственного комитета.

33-летний водитель Honda Accord наехал на ребенка 21 июля. Девочка резко выбежала на дорогу вне пешеходного перехода. С тяжелыми телесными повреждениями ее немедленно доставили в больницу. 

Правоохранители уточняют обстоятельства ДТП. 

Фото носит иллюстративный характер. © bashinform.ru

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7-летняя девочка оказалась под колесами автомобиля в Глубоком (Витебская область) на улице Красноармейской. Об этом сообщили в Telegram-канале Следственного комитета. ...
 
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