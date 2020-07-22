В Глубоком 7-летняя девочка выбежала на дорогу и ее сбил автомобиль

Источник материала: ОНТ

7-летняя девочка оказалась под колесами автомобиля в Глубоком (Витебская область) на улице Красноармейской. Об этом сообщили в Telegram-канале Следственного комитета.

33-летний водитель Honda Accord наехал на ребенка 21 июля. Девочка резко выбежала на дорогу вне пешеходного перехода. С тяжелыми телесными повреждениями ее немедленно доставили в больницу.

Правоохранители уточняют обстоятельства ДТП.

Фото носит иллюстративный характер. © bashinform.ru

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