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В Глубоком 7-летняя девочка выбежала на дорогу и ее сбил автомобиль
Источник материала: ОНТ
7-летняя девочка оказалась под колесами автомобиля в Глубоком (Витебская область) на улице Красноармейской. Об этом сообщили в Telegram-канале Следственного комитета.
33-летний водитель Honda Accord наехал на ребенка 21 июля. Девочка резко выбежала на дорогу вне пешеходного перехода. С тяжелыми телесными повреждениями ее немедленно доставили в больницу.
Правоохранители уточняют обстоятельства ДТП.
Фото носит иллюстративный характер. © bashinform.ru
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7-летняя девочка оказалась под колесами автомобиля в Глубоком (Витебская область) на улице Красноармейской. Об этом сообщили в Telegram-канале Следственного комитета. ...
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