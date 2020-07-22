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Какой смартфон Apple оказался самым успешным в этом году
Источник материала: Tut.by
Названы самые популярные у покупателей смартфоны Apple в этом году. Об этом сообщает
Аналитики заявили: последний из вышедших на рынок смартфонов Apple — iPhone SE (2020) — занял 19% от всех продаж аппаратов компании на момент публикации материала. При этом в продажу устройство вышло только в середине апреля. В основном этот девайс выбирают обладатели более старых моделей.
Большинство из них — около 73% — и вовсе не обновлялись на «свежие» смартфоны более четырех лет. Условно, на iPhone SE (2020) переходят пользователи iPhone 5, 6 и 7. Но есть и перебежчики и из стана Android. Впрочем, лидерами по продажам являются iPhone 11 и iPhone 11 Pro — на них приходится две трети от всех продаж смартфонов производителя.
Ниже — цены популярных у нас iPhone:
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Gоследний из вышедших смартфонов Apple - iPhone SE (2020) - занял 19% от всех продаж аппаратов компании.
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