Какой смартфон Apple оказался самым успешным в этом году

Источник материала: Tut.by

Названы самые популярные у покупателей смартфоны Apple в этом году. Об этом сообщает 9to5mac со ссылкой на исследование агентства Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) в последнем квартале.





Аналитики заявили: последний из вышедших на рынок смартфонов Apple — iPhone SE (2020) — занял 19% от всех продаж аппаратов компании на момент публикации материала. При этом в продажу устройство вышло только в середине апреля. В основном этот девайс выбирают обладатели более старых моделей.

Большинство из них — около 73% — и вовсе не обновлялись на «свежие» смартфоны более четырех лет. Условно, на iPhone SE (2020) переходят пользователи iPhone 5, 6 и 7. Но есть и перебежчики и из стана Android. Впрочем, лидерами по продажам являются iPhone 11 и iPhone 11 Pro — на них приходится две трети от всех продаж смартфонов производителя.

Ниже — цены популярных у нас iPhone: