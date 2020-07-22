ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Доллар оказался почти на месячном минимуме

22.07.2020 14:28 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи в среду 22 июля белорусский рубль девальвировался к евро, но укрепился к доллару и российскому рублю. Валютная корзина подорожала на 0,07%, а вчера было +0,24%.

С начала текущей недели стоимость корзины валют выросла на 0,28%, но в сравнении с началом июля она подешевела на 0,82%.

Курс доллара упал ещё на 0,0025 BYN до 2,3854 BYN/USD. За последние 11 торговых сессий доллар подешевел уже 10-й раз подряд на общую сумму 0,0586 BYN до минимума за 26 дней.

Курс евро вырос на 0,0150 BYN до 2,7494 BYN/EUR и оказался на максимуме почти за две недели.

Курс российского рубля опустился лишь на 0,0002 BYN до 3,3672 BYN/100 RUB. Напомним, что вчера стоимость сотни российской валюты подскочила на 0,0312 BYN, а по итогам торгов понедельника 20 июля она находилась на минимуме за два месяца.

С начала июля российский рубль подешевел на 0,0551 BYN.

Центробанк России

Официальный курс доллара на завтра снизился на 18 копеек до 70,7881 RUB/USD, аналогичный курс евро, наоборот, вырос на 34 копейки до 81,5904 RUB/EUR — близко к максимуму за три месяца.
 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи в среду 22 июля белорусский рубль девальвировался к евро, но укрепился к доллару и российскому рублю. Валютная корзина...
 
Новости дня
Новости разные
 
Какой смартфон Apple оказался самым успешным в этом году
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
22.07.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика