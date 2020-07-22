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В Беларуси 15 человек проходят лечение от онкологии при помощи экспериментальной вакцины. Комментарий министра
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беларуси уже 15 пациентов проходят лечение от онкологических заболеваний при помощи экспериментальной вакцины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Инновационный проект реализуют белорусские медики совместно с американскими коллегами. Так называемые ДНК-вакцины сейчас разрабатывают многие фармацевты мира. Выбор сделали в пользу препарата Бостонской биотехнологической компании.
Первые испытания показали, что его введение не даёт каких-либо значимых побочных эффектов.
Препарат заставляет собственную иммунную систему противостоять клеткам опухоли. Научно-исследовательский проект по изучению эффективности применения химиоиммунотерапии стартовал в апреле.
Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:
За несколько десятилетий онкологическая служба Беларуси сделала мощный рывок вперед. Еще 20 лет назад две трети пациентов умирали от злокачественной опухоли, сейчас это чуть больше 30 %.
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В Беларуси 15 человек проходят лечение от онкологии при помощи экспериментальной вакцины. Комментарий министра
Новости Беларуси. В Беларуси уже 15 пациентов проходят лечение от онкологических заболеваний при помощи экспериментальной вакцины, сообщили в программе Новости...
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