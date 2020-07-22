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В Беларуси 15 человек проходят лечение от онкологии при помощи экспериментальной вакцины. Комментарий министра

22.07.2020 14:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси уже 15 пациентов проходят лечение от онкологических заболеваний при помощи экспериментальной вакцины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

В Беларуси 15 человек проходят лечение от онкологии при помощи экспериментальной вакцины. Комментарий министра

Инновационный проект реализуют белорусские медики совместно с американскими коллегами. Так называемые ДНК-вакцины сейчас разрабатывают многие фармацевты мира. Выбор сделали в пользу препарата Бостонской биотехнологической компании.  

В Беларуси 15 человек проходят лечение от онкологии при помощи экспериментальной вакцины. Комментарий министра

«Люди со злокачественной опухолью не должны считать, что это тотальная ситуация. Во многих случаях от неё можно избавиться»

Первые испытания показали, что его введение не даёт каких-либо значимых побочных эффектов.  

Это новое слово в лечении онкозаболеваний, для которых были исчерпаны все стандартные методы.  

Препарат заставляет собственную иммунную систему противостоять клеткам опухоли. Научно-исследовательский проект по изучению эффективности применения химиоиммунотерапии стартовал в апреле.   

В Беларуси 15 человек проходят лечение от онкологии при помощи экспериментальной вакцины. Комментарий министра

Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:   
Сейчас разработан протокол клинических исследований. Протокол подразумевает включение 160 пациентов, это та необходимая группа, после которой будут оценены отдаленно результаты лечения. Первые 15 пациентов позволили ответить на вопрос о безопасности вакцины. Мы действительно не видели никаких осложнений. Но в онкологии надо понимать, что эффект оценивается по отдаленным результатам лечения это многодичная выживаемость, 3-летняя, 5-летняя выживаемость. Поэтому мы в начале этого пути.   

В Беларуси 15 человек проходят лечение от онкологии при помощи экспериментальной вакцины. Комментарий министра

Белоруска победила опухоль, а сейчас с протезом танцует, участвует в беговых марафонах и покоряет Восточные Альпы

За несколько десятилетий онкологическая служба Беларуси сделала мощный рывок вперед. Еще 20 лет назад две трети пациентов умирали от злокачественной опухоли, сейчас это чуть больше 30 %.  

Люди в материале: Владимир Караник

 
 
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Новости Беларуси. В Беларуси уже 15 пациентов проходят лечение от онкологических заболеваний при помощи экспериментальной вакцины, сообщили в программе Новости...
 
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