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Сельхозорганизации Брестской области приступили к третьему укосу трав

22.07.2020 14:34 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Сельхозорганизации Брестской области приступили к уборке трав третьим укосом, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела производства продукции растениеводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Виталий Рудь.

Сельхозорганизации Брестской области приступили к третьему укосу трав

Наряду с многолетними травами хозяйства убирают на корма однолетние культуры. На 22 июля для общественного животноводства в целом по области заготовлено 40% планируемых объемов травяных кормов, в расчете на условную голову - 11,6 ц кормовых единиц. Это на 2 ц выше уровня прошлого года. Самым продуктивным зеленый конвейер оказался в Каменецком районе, где на условную голову заготовили 13,2 ц кормовых единиц - на 5,3 ц больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В лидерах кормозаготовки также Ивацевичский (13,5 ц кормовых единиц) и Ганцевичский (12,8 ц кормовых единиц) районы, где прибавка к уровню 2019-го составила 2,8 ц и 1,4 ц соответственно.

"Вначале из-за низких температур и отсутствия влаги травы отставали в росте, и у нас были определенные опасения на этот счет. Для подстраховки в регионе были расширены на 30 тыс. га посевы кукурузы. Но погодные условия нормализовались, травостой набрал полноценную массу. Это позволило оперативно провести два укоса. В области уже выполнен план заготовки сенажа - 2,3 млн т, что на 350 тыс. т больше уровня прошлого года", - отметил начальник отдела облсельхозпрода.

Аграрии региона в эти дни также наращивают темпы уборки зерновых и зернобобовых культур. На сегодня убрана десятая часть площадей. Всего намолочено 140 тыс. т зерна при урожайности 41,5 ц/га.

 
 
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  Сельхозорганизации Брестской области приступили к уборке трав третьим укосом, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела производства продукции...
 
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