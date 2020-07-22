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А1 теряет клиентов

22.07.2020 15:32 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По данным из отчета А1, число мобильных абонентов компании в Беларуси составляет около 4,863 млн. Это на 0,1% меньше, чем по итогам II квартала 2019 года.

Что касается выручки, то, хотя во II квартале в евро она и упала на 6,5%, в рублях выросла на 6,9%. А по итогам полугодия вышло 535,1 млн рублей — на 12,5% больше, чем в аналогичный период 2019 года.

За счет хорошей динамики в I квартале выручка января-июля 2020 года в евро все же оказалась больше, чем в первой половине 2019 года: €207,9 млн против €198,9 млн.
 
 
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По данным из отчета А1, число мобильных абонентов компании в Беларуси составляет около 4,863 млн. Это на 0,1% меньше, чем по итогам II квартала 2019 года.
 
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