А1 теряет клиентов

Что касается выручки, то, хотя во II квартале в евро она и упала на 6,5%, в рублях выросла на 6,9%. А по итогам полугодия вышло 535,1 млн рублей — на 12,5% больше, чем в аналогичный период 2019 года.





За счет хорошей динамики в I квартале выручка января-июля 2020 года в евро все же оказалась больше, чем в первой половине 2019 года: €207,9 млн против €198,9 млн.