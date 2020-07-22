«Фигура - космос»: Нюша разделась до бикини и удивила фанатов новым тату

Источник материала: ОНТ

Российская певица Нюша устроила фотосессию на яхте в Крыму. Там она отдыхает вместе со своим мужем Игорем Сивовым и дочерью Симбой. Фото она поделилась в своем Instagram .

Для съемки певица разделась до бикини и продемонстрировала свою идеальную фигуру. Удивлением для фанатов стала большая татуировка на животе, которой раньше не было. Однако многие сразу догадались, что она не настоящая, а сделанная хной. При этом поклонники все равно остались в восторге от фото: «Фигура - космос», «Сказочно выглядит», «Какая же красивая! Повезло мужу».

Фото: instagram.com/nyusha_nyusha

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