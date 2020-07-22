Что будем выбирать. Рассуждает академик Анатолий Рубинов

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Некоторым ужасно надоело устройство нашей жизни. Надоела стабильность, хочется крутых перемен. Действительно, каждый день одно и то же! Утром садишься с женой в машину (а если у жены есть права, то каждый в свою машину), отвозишь без проблем детей в школу, детский садик или в секцию, по дороге заправляешься. Заправки удобные, бензин всегда есть, любой марки. Скучно! А помнится, надо было ночью становиться в многокилометровую очередь, чтобы заправиться. Зато радость какая была, когда достоишься!





Если едешь не на машине, а на автобусе, то автобус приходит точно по расписанию, минута в минуту. Даже противно! И автобусы новые, с низкой подножкой, в салон гарь не пропускают. Сами такие делаем. И электрички стали шикарные делать. Но что тут хорошего? Комфорт расслабляет, люди теряют закалку.

После работы возвращаешься домой, и тут проблема с парковкой. Народ все беднеет, а машин все больше и больше, причем далеко не дешевых — полно внедорожников и других дорогих иномарок. Вот и мучаешься, где припарковаться.

А дома ждут семья, уют, как правило, евроремонт, компьютеры, телевизоры с огромными экранами. О холодильниках, морозильниках, СВЧ и стиральных машинах и говорить не приходится, это элементарно. Практически у всех смартфоны или планшеты, даже у малых детей.

А может, едешь не на квартиру, а на дачу — дачи сегодня есть едва ли не у большинства семей. Или на коттедж — их вон море построено вокруг городов. А может, заедешь по дороге в магазин за продуктами. Продуктов завались — овощи, фрукты, мясные изделия, все свежее, все красиво упаковано. Это не то что раньше. Бывало, если удастся запастись сахаром для варенья, так это ж какое счастье было! Или гречку достать по блату — кайф! А сейчас бери, чего хочешь, сколько хочешь, и все без всякого блата.

Но в магазин можно и не заезжать. Заказывай любые продукты или товары по интернету — все привезут на дом, хоть на квартиру, хоть на дачу, все в лучшем виде, без жульничества и обмана. Даже скучно как-то!

И вообще, нет у нас ни финансовых пирамид, ни фальшивых компаний, ни коллекторов, терроризирующих население, ни черных риелторов. Никаких тебе приключений! По улицам ходить безопасно, даже вечером. Это ж какое-то загнивание, застой общества!





То ли дело, например, в насквозь демократической Франции. Там скучать не любят — если пару тысяч автомобилей в год не сожгут, то и посудачить в кафе не о чем. Или опять же Штаты — вот где можно разгуляться! Бей, громи, жги, стреляй, сноси памятники — полная свобода личности. Одни губернаторы разрешают, другие запрещают, полиция, опасаясь общественного мнения, не вмешивается, а президент разводит руками. Власти-то у него нет! Демократия есть, а власти нет, поэтому гуляй, кто как хочет.

Или вот еще Украине можно позавидовать. Сколько президентов там было, сколько Майданов, любые тебе партии, митинги, крики. Если кто не понравился, можно облить его краской, посадить в мусорный бак и с улюлюканьем прокатить по Крещатику. Полная свобода личности! А страна как была поделена между несколькими олигархами, так и осталась, а всепроникающая коррупция как была, так никуда и не делась и с каждым годом все крепчает. В парламенте споры, драки, друг друга за чубы таскают, а твердой власти нет. Вот и уплыл Крым, уплывает Донбасс с Луганском, остаются многочисленные жертвы, ненависть, национализм, религиозный раскол и экономическая деградация. Зато демократия!

Так что если кто хочет изменений, то есть с кого брать пример.

Если действительно надоело, что у вас в квартире бесперебойно есть горячая вода и электричество, что регулярно ремонтируются дома и дороги, что поддерживаются чистота и порядок в городах и селах, что оперативно и бесплатно работает скорая помощь, что медицинское обслуживание организовано на самом современном уровне и не надо ехать за границу, платить сумасшедшие деньги, чтобы сделать сложную операцию, если надоело, что у нас нет религиозной и национальной розни и в обществе сохраняются мир и спокойствие, то тогда да — незачем поддерживать сегодняшнюю власть.





Впрочем, Сингапур неподходящий пример — там ведь никакой демократии не было и страна достигла расцвета именно благодаря диктатуре. Авторитарный, но очень толковый президент Ли Куан Ю бессменно правил страной более 30 лет, и под его руководством Сингапур достиг фантастических результатов.

Так что этот пример лучше не приводить, не на пользу он сегодняшним агитаторам. Сегодня также лучше не ставить в пример ни США, ни ведущие страны Евросоюза. Там такой бардак, такие проблемы, что государство, которое, будучи, с одной стороны, парализовано современной либеральной идеологией, а с другой — связано по рукам и ногам демократическим устройством, совершенно не способно их решить. Поэтому Беларусь будет как Швеция или Швейцария. Почему? Ну потому что нам так хочется, потому что это звучит красиво и привлекательно.

Главное, захватить власть — и все сразу станет хорошо. Например, обещают учителям немедленно повысить зарплату в несколько раз, потому что учителя этого заслуживают. Безусловно, заслуживают, и проблему надо решать. Но за счет каких средств? А вот, говорят, мы отменим финансовую поддержку госпредприятий и отдадим эти деньги учителям. — А что будет с предприятиями и работающими там людьми? — Так предприятия отдадим частникам. — Каким частникам? Задаром отдадим на разграбление или продадим? Кому, за какие деньги, кто их заплатит? Сплошные фантазии. А что будет с людьми, которых предлагается массово сократить для повышения эффективности производства? — А мы откроем новые рабочие места и будем платить достойное пособие по безработице. — Так, а деньги-то где взять на пособия и на рабочие места? Ведь чтобы рабочее место открыть, надо сначала средства вложить, чтобы место это себя окупало. Так на какие же деньги реализовать все эти фантазии? Нет на это ответа, а значит, обещание кратного увеличения зарплаты учителям — это фикция, элементарный обман и беззастенчивый предвыборный пиар. Так же, как и все остальное в их обещаниях.

С полным текстом-мнением доктора физико-математических наук, академик Национальной академии наук Беларуси Анатолия Рубинова, можно ознакомиться на сайте редакции газеты «Беларусь сегодня» .

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