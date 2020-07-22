«Продали дома и уволились с работы»: беларусы судятся с Трампом, который убил их мечту

Источник материала: KYKY

Люди, выигравшие в лотерею госдепа право жить в Америке, но не допущенные в Штаты, подали в суд на президента Дональда Трампа и госсекретаря Майка Помпео. Люди требуют впустить их в страну, пишет «РИА Новости».

Американские консульства по всему миру де-факто не выдают визы и не проводят собеседования из-за пандемии. Также Трамп в апреле приостановил въезд ряда категорий иностранцев, в том числе и тех, кто выиграл в лотерею грин-карту и находился на разных стадиях оформления выезда в США.

Среди истцов – почти полутора десятков уроженцев России, большая группа граждан Турции, а также граждане Украины, Беларуси, Армении, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Палестины, Египта и Сирии.

Многие истцы уже продали свои дома и уволились с работы, а в результате их переезд перенесен на неопределенное время и может вообще не состояться, поскольку выигравшим лотерею госдепа дается лишь ограниченное время на переезд в Америку.

Истцы предъявляют Трампу и Помпео претензии по восьми пунктам, заявляя, что они превысили свои полномочия. От суда требуют отменить апрельский указ Трампа, ограничивающий въезд ряда категорий иностранцев, предоставить истцам доступ к интервью, перевыпустить истекшие визы и, в конечном счете, допустить истцов и их родственников на американскую территорию.