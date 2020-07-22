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В Минском районе рабочий упал в бетономешалку и погиб

22.07.2020 15:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 21 июля в агрогородке Михановичи Минского района погиб рабочий.

Как сообщает Следственный комитет, 38-летний мужчина находился на территории строительного объекта. Рабочий загружал лопатой в бетонно-смесительный узел цементный раствор и песчаную смесь.

В какой-то момент гражданин упал в загрузочную камеру с вращающимся шнеком. Тело мужчины смесительном узле обнаружили другие рабочие.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.303 УК РБ.

Место происшествия осмотрено, опрошены сотрудники строительной организации, изъята документация по охране труда и технике безопасности, назначено проведение ряда экспертиз.

В июле 2020 года в Кировске человека засыпало грунтом. Мужчина выполнял земляные работы – подробнее здесь.

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Новости Беларуси. 21 июля в агрогородке Михановичи Минского района погиб рабочий. Как сообщает Следственный комитет, 38-летний мужчина находился на территории...
 
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