|
В Минском районе рабочий упал в бетономешалку и погиб
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 21 июля в агрогородке Михановичи Минского района погиб рабочий.
Как
В какой-то момент гражданин упал в загрузочную камеру с вращающимся шнеком. Тело мужчины смесительном узле обнаружили другие рабочие.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.303 УК РБ.
Место происшествия осмотрено, опрошены сотрудники строительной организации, изъята документация по охране труда и технике безопасности, назначено проведение ряда экспертиз.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 21 июля в агрогородке Михановичи Минского района погиб рабочий. Как сообщает Следственный комитет, 38-летний мужчина находился на территории...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)