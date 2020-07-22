Выборы 2020: студенты смогут проголосовать только по месту постоянной регистрации

Источник материала: ОНТ

Учащиеся и студенты попадут в списки для голосования на предстоящих президентских выборах в Беларуси по постоянному месту жительства. Такое решение приняли в ЦИК в среду, 22 июля, сообщает БЕЛТА.

В связи с этим изменят методическое пособие для избиркомов, которое регулирует порядок составления списков избирателей. По словам секретаря ЦИК Елены Дмухайло, пособие составили 20 апреля, когда еще была неизвестна дата выборов.

Изначально планировалось, что студенты очной формы обучения смогут проголосовать по месту временной регистрации (в общежитиях или в учебных учреждениях.

При этом изменения не коснутся студентов, которые работают в студотрядах и живут в общежитиях. По словам секретаря ЦИК, их не много.

Напомним, что выборы президента пройдут 9 августа.





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