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Уже почти 2 года живёт в Англии. Сможете угадать, кем работает актёр Боря Левин из «Интернов»?

22.07.2020 15:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. Российский актёр Дмитрий Шаракоис переехал жить в Лондон и рассказывает о том, как у него дела. Исполнитель роли Бориса Левина в телесериале «Интерны» делится подробностями на своём YouTube-канале.

По словам Шаракоиса, он переехал в Англию ещё в декабре 2018 года. Первое время Дмитрий работал на нескольких работах. Домой он приходил просто поспать на 5-6 часов. Один раз Шаракоис за неделю отработал 78 часов. Через некоторое время артист остановил свой выбор только на работе официантом.

Уже почти 2 года живёт в Англии. Сможете угадать, кем работает актёр Боря Левин из «Интернов»?
Фото: кадр из сериала «Интерны» 

Также актёр сдал экзамен, чтобы трудиться на стройке маляром, но отработал только неполный день. Оказалось, что работы получается слишком много, а оплата за неё едва покрывает расходы на выполнение.  

Впрочем, в августе 2019 года Дмитрий выходил на покраску трёхкомнатной квартиры. Артист справился за 4 дня, что было быстрее оговоренного срока, поэтому получил премию. Кроме того, владельцы квартиры узнали Шаракоиса, покормили его и даже ненадолго пустили к себе пожить, поскольку у актёра в тот момент не было жилья.   

Уже почти 2 года живёт в Англии. Сможете угадать, кем работает актёр Боря Левин из «Интернов»?
Фото: vk.com/sharakois 

По словам Дмитрия, в Лондоне в прошлом году он прожил семь месяцев. Теперь Шаракоис считает, что работать в столице Великобритании выгодно, но квартиру снимать лучше в другом городе, поскольку это дешевле. Где сейчас живёт он сам – актёр не уточнил.  

Уже почти 2 года живёт в Англии. Сможете угадать, кем работает актёр Боря Левин из «Интернов»?
Фото: vk.com/sharakois 

Отвечая на вопросы фанатов, Шаракоис сказал, что он не снимается уже несколько лет, поскольку не может получить роль. Но, как утверждает Дмитрий, такое в его профессии не редкость. Иногда график невероятно плотный, а иногда – вообще никаких предложений. Сейчас актёр не только пробует получить роль в российском кинематографе, но и ищет возможности сняться в каком-нибудь британском фильме.

Кстати, ранее мы рассказывали о других актёрах из сериала «Интерны». Как они выглядят и чем занимаются – читайте здесь.   

Люди в материале: Дмитрий Шаракоис, Dmitry Sharakois

 
 
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Новости России. Российский актёр Дмитрий Шаракоис переехал жить в Лондон и рассказывает о том, как у него дела. Исполнитель роли Бориса Левина в телесериале...
 
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