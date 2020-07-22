Общественная приемная продолжает свою работу





В городе Смолевичи активно продолжает свою работу общественная приемная.

Сегодняя, 22 июля, участие в работе приемной приняли председатель Смолевичского районного Совета депутатов Марина Клюева, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Петр Вабищевич, главный специалист отдела дошкольного, общего среднего, профессионально-технического и среднего специального образования Главного управления по образованию Миноблисполкома Ольга Лосик, а также председатель районного объединения профсоюзов Анна Беца.

Большинство вопросов, с которыми смолевичане и жители района обращаются в приемную, связаны с благоустройством населенных пунктов, их энергообеспечением, волнуют население и вопросы землеотведения.

В большинстве своем, ответы на волнующие вопросы граждане могут получить в день обращения, потому что в общественной приемной ведут прием депутаты, представители районной власти, а также представители организаций и ведомств района.