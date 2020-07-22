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В Колумбии упал военный самолёт, погибли 9 человек

22.07.2020 16:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Колумбии. Масштабная поисково-спасательная операция развернулась в Колумбии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Колумбии упал военный самолёт, погибли 9 человек

В результате падения военного самолёта на юго-востоке страны погибли 9 человек, ещё 6 получили различные травмы и сейчас находятся в больнице.

В Колумбии упал военный самолёт, погибли 9 человек

В момент крушения на борту воздушного судна находились 17 военнослужащих. Поиски двух из них продолжаются. Причина крушения вертолёта пока неизвестна. Для расследования инцидента создана специальная комиссия. 

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Новости Колумбии. Масштабная поисково-спасательная операция развернулась в Колумбии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате падения...
 
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