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Скандал на "Триеналле современного искусства": с выставки сняли работу с ОМОНовскими щитами

22.07.2020 16:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

О ситуации со снятием работы «Витраж-АТ» с выставки художник Сергей Белоокий написал в Фейсбуке.



Инсталляция представляет собой пять зеркальных объектов, представляющих собой полную копию противоударного щита «Витраж-АТ», которым оснащаются спецподразделения различных правоохранительных органов. Щит используется для защиты от ударов камнями, палками, кувалдой, молотом и другим «оружием» пролетариата.

«Зритель, увидев в ряду зеркальных щитов свое отражение, может персонифицировать себя как участника протестного движения в противопоставление цепи бойцов спецподразделений», - поясняет художник.

На открытии проекта проходил перфоманс, в ходе которого зритель становился творцом, трансформируя/разбивая Объекты из первоначального состояния - «противоударного щита Витраж-АТ*» в «Витраж**» как произведение монументального-декоративного искусства (посредством удара камнем по зеркалу).


Данная работа была отобрана на выставку «Триеналле современного искусства» по итогам Республиканского конкурса «Национальная Премия в области изобразительного искусства» в 2019-2020гг.

По результатам голосования членов отборочной комиссии «Витраж-АТ» попал в шорт-лист конкурса в номинации «Актуальное искусство» для представления на выставке, которая открывается 22 июля.

«Однако за несколько дней до открытия дирекция конкурса попросила меня добровольно снять работу «во избежание возможных провокаций!», на что я ответил категоричным отказом, - описывает ситуацию Сергей Белоокий. - В итоге организаторы выставки сняли мою работу с конкурса с формулировкой (цитирую): «Ваша работа на Триеннале современного искусства была представлена не в полном объеме (в части отсутствия камней как элемента произведения)».

Художник считает действия дирекции Республиканского конкурса «Национальная премия в области изобразительного искусства» неправомерными. Они возвращают «эпоху цензуры в белорусское изобразительное искусство, и грубо нарушают статью 51 Конституции Республики Беларусь, которая гарантирует свободу художественного, научного, технического творчества».

«И еще я хочу попросить всех неравнодушных творческих людей, людей искусства, не оставаться в стороне, не молчать, и высказаться по факту нарушения права на свободу творчества.

Ведь, по большому счету, речь идёт не об одной работе конкретного художника, речь – о положении белорусского искусства, об ущемлении нашего права на свободу творческого высказывания», - отмечается в посте Сергея Белоокого.



Справка. Сергей Белоокий – член Белорусского союза художников, лауреат Национальной премии в области изобразительного искусства за 2017 год в номинации «Новация».
 
 
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О ситуации со снятием работы «Витраж-АТ» с выставки художник Сергей Белоокий написал в Фейсбуке.
 
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