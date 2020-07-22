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Объемы импорта нефти в Беларусь сократились почти в 2 раза

22.07.2020 16:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

После резкого увеличения поставок российской нефти в апреле, когда на белорусские нефтеперерабатывающие заводы поступило нефти больше, чем за весь первый квартал, в мае объемы импорта сократились почти в два раза.



Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Национальным статистическим комитетом Беларуси по итогам торговли между Беларусью и Россией в январе-мае 2020 года.

В январе текущего года в Беларусь было ввезено 509, 3 тыс. тонн российской нефти, в феврале  — 392,9 тыс. тонн, в марте – 654,8 тыс. тонн. В апреле объемы импорта резко выросли и впервые в этом году превысили один миллион тонн – 1 659, 3 тыс. тонн. Однако в мае поставки пошли на убыль: в этом месяце Беларусь получила из России 867,8 тыс. тонн нефти.

В целом за январь-май этого года Беларусь купила 4 048, 1 тыс. тонн российской нефти на сумму около 689,8 млн долларов. В физическом выражении это 57,6% к аналогичному периоду прошлого года, в стоимостном — всего 25,3%.

Падение в этом году товарооборота между странами во многом обусловлено сокращением доли нефти во взаимной торговле. По итогам пяти месяцев он составил около 10,8 млрд долларов, что на 22,6% меньше чем за аналогичный период прошлого года.


Импорт из России уменьшился на 32,5% (до 5,8 млрд долларов), экспорт белорусских товаров – на 6,2% (почти до 5 млрд. долларов).

Концерн «Белнефтехим», правда, надеется исправить ситуацию с поставками нефти в третьем квартале этого года. Как сообщалось, он согласовал с Минэнерго России график поставок 5,75 млн тонн российской нефти. 

При этом было отмечено, что квартальный график сформирован, исходя из индикативного баланса поставок нефти в Беларусь в 2020 году в объеме 24 млн тонн. 

В числе возможных поставщиков нефти в третьем квартале называются «Роснефть», «Лукойл», «Сургутнефтегаз», «Газпром нефть», «Татнефть», «Башнефть», «Зарубежнефть», компании  Михаила Гуцериева «Русснефть» и «Нефтиса» и российская «дочка» «Белоруснефти» «Янгпур».
 
 
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После резкого увеличения поставок российской нефти в апреле, когда на белорусские нефтеперерабатывающие заводы поступило нефти больше, чем за весь первый...
 
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