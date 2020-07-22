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«Kobrin Fishing 2020». За звание лучших кобринских рыбаков соревновались 14 команд

22.07.2020 — Разное | Кобринский вестник  
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Источник материала: Кобринский вестник

Соревнования по рыбной ловле «Kobrin Fishing 2020» продолжили XXVI спартакиаду предприятий и организаций города Кобрина, стартовавшую в начале этого года.

«Kobrin Fishing 2020». За звание лучших кобринских рыбаков соревновались 14 команд

Команда-победитель «Kobrin Fishing 2020» СООО «ПП Полесье».

На протяжении уже пяти лет профессионалы, мастера спорта и просто любители в рамках празднования Дня города собираются на левом берегу реки Мухавец.

В этот раз соревнования по рыбной ловле состоялись 18 июля.

Жара испытывала на выносливость, не давая поблажек никому из участников.

На звание лучшей соревновались 14 команд, а это 42 человека. Чествовали матёрые рыбаки и новичков в своих рядах. Впервые принимали участие в «Kobrin Fishing 2020» команды ЗАО «Оптималсервис» и филиал «НПС Кобрин» ОАО «Гомельтранснефть Дружба».

Соревновательные очки начислялись командам за общий вес улова, поэтому в садок укладывалась как крупная рыба, так и мелкая краснопёрка, и уклейка.


«Kobrin Fishing 2020». За звание лучших кобринских рыбаков соревновались 14 команд

По условиям соревнований разрешено было ловить на живую насадку (мотыль, опарыш), а что касалось секретов прикормки, то у каждого рыбака они свои.

На соревнования по рыбной ловле пришло посмотреть немало людей.

По итогам судьями были объявлены победители: 1-е место у команды СООО «ПП Полесье», серебро оказалось в руках команды ОАО «САЛЕО–Кобрин», 3-е место досталось команде ОАО «Кобринский МСЗ».

Призёры были награждены дипломами и кубками организаторов мероприятия РФОУ «Атлант» и ценными призами постоянных спонсоров соревнований по рыбной ловле – ООО «Салмо Белфишинг».

Кроме того, все участники были отмечены подарками от спонсоров.

Анна ТИМОШУК, служба новостей “КВ”.

 
Теги: Новости
 
 
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«Kobrin Fishing 2020». За звание лучших кобринских рыбаков соревновались 14 команд
 
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