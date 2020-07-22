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На юге Аляски объявлена угроза цунами. Жители покидают свои дома
Источник материала: СТВ
Новости мира. На юге Аляски объявлена угроза цунами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Жители прибрежных населенных пунктов вынуждены покинуть свои дома. Предупреждение выпущено после мощного землетрясения, магнитуда которого составила 7,8.
Эпицентр природного катаклизма находился в 800 километрах от крупнейшего города с населением около 300 тысяч человек. Информации о возможных пострадавших и серьёзных разрушениях пока не поступало.
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Новости мира. На юге Аляски объявлена угроза цунами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Жители прибрежных населенных пунктов вынуждены покинуть...
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