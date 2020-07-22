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На юге Аляски объявлена угроза цунами. Жители покидают свои дома

22.07.2020 17:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. На юге Аляски объявлена угроза цунами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

На юге Аляски объявлена угроза цунами. Жители покидают свои дома

Жители прибрежных населенных пунктов вынуждены покинуть свои дома. Предупреждение выпущено после мощного землетрясения, магнитуда которого составила 7,8.

На юге Аляски объявлена угроза цунами. Жители покидают свои дома

Эпицентр природного катаклизма находился в 800 километрах от крупнейшего города с населением около 300 тысяч человек. Информации о возможных пострадавших и серьёзных разрушениях пока не поступало.

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Новости мира. На юге Аляски объявлена угроза цунами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   Жители прибрежных населенных пунктов вынуждены покинуть...
 
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