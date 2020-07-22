Онлайн-памятник героям ВОВ появится на площади Победы в Минске

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. О молодёжи в политике и национальной идее, которая объединяет поколения, говорили эксперты программы «В обстановке мира» .

Сергей Клишевич: «Фаст-фуд информационный тоже сегодня нужен для определённой части общества, для молодёжи»

Александр Бурда, депутат Молодёжного парламента Беларуси:

Если мы говорим сегодня про Молодёжный парламент при Национальном собрании, то это достаточно новый орган в стране. Он был создан совсем недавно. Его цель – это объединить и скоординировать работу органов молодёжного парламентаризма по всей стране. И, конечно, его основная цель – это чтобы молодёжь не только слушали, но и прислушивались. Хотя я со всей откровенностью могу отметить, что в нашей стране государство прислушивается к молодёжи.

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:

А что Вы предлагаете, к чему прислушиваться? Какие идеи? Потому что молодёжь – это всегда генератор идей.





Александр Бурда:

Начну с малого. Сразу же на первом заседании к Наталье Ивановне Кочановой поступило предложение от активистов Союза молодёжи об установке онлайн-памятника героям Великой Отечественной войны на площади Победы.

Эта идея за 5 минут нашла своё согласие и подтверждение в лице Натальи Ивановны. И вот уже буквально в самое ближайшее время мы приступим к её реализации. Это то, что если говорить об инициативах в самое ближайшее время. Я считаю, что с таких маленьких инициатив начинается развитие больших.

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