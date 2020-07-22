Онлайн-памятник героям ВОВ появится на площади Победы в Минске

Александр Бурда, депутат Молодёжного парламента Беларуси: Если мы говорим сегодня про Молодёжный парламент при Национальном собрании, то это достаточно новый орган в стране. Он был создан совсем недавно. Его цель – это объединить и скоординировать работу органов молодёжного парламентаризма по всей стране. И, конечно, его основная цель – это чтобы молодёжь не только слушали, но и прислушивались. Хотя я со всей откровенностью могу отметить, что в нашей стране государство прислушивается к молодёжи.
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ: А что Вы предлагаете, к чему прислушиваться? Какие идеи? Потому что молодёжь – это всегда генератор идей.
Александр Бурда: Начну с малого. Сразу же на первом заседании к Наталье Ивановне Кочановой поступило предложение от активистов Союза молодёжи об установке онлайн-памятника героям Великой Отечественной войны на площади Победы.
Эта идея за 5 минут нашла своё согласие и подтверждение в лице Натальи Ивановны. И вот уже буквально в самое ближайшее время мы приступим к её реализации. Это то, что если говорить об инициативах в самое ближайшее время. Я считаю, что с таких маленьких инициатив начинается развитие больших.