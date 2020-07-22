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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Около 70 тонн ячменя без фитосанитарных сертификатов пытались ввезти из России в Беларусь Около 70 тонн ячменя пытались ввезти из России в Беларусь без фитосанитарных сертификатов российские перевозчики. Правоохранители Витебской таможни остановили...

Около 70 тонн ячменя пытались ввезти из России в Беларусь без фитосанитарных сертификатов российские перевозчики. Правоохранители Витебской таможни остановили автопоезда с зерном в Лиозненском районе, неподалеку от белорусско-российской границы. Там таможенники отрабатывали спецмероприятие. Водители двух грузовых Renault не смогли легализовать свой груз. Ведь документы должны были подтверждать безопасность зерна. Общая стоимость незаконно перемещаемого ячменя составила более 33,5 тысячи рублей. По данному факту Витебской таможней начат административный процесс. Санкция статьи предусматривает штраф для фирмы-перевозчика - это до 50 % от стоимости предмета правонарушения.